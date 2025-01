Le médecin pose d’abord des questions sur les symptômes et les antécédents médicaux de la personne. Le médecin réalise ensuite un examen clinique. Les observations faites par les médecins pendant le relevé des antécédents et l’examen clinique les aiguillent souvent sur la cause et les examens complémentaires à réaliser le cas échéant (voir tableau Quelques causes et caractéristiques de la faiblesse musculaire).

Les médecins demandent aux personnes de décrire en détail ce qu’elles ressentent comme faiblesse. Le médecin pose les questions suivantes :

Quand la faiblesse a-t-elle commencé

Si elle a commencé soudainement ou progressivement

Si elle est constante ou s’aggrave

Si les muscles sont touchés

Si et comment la faiblesse affecte la capacité à accomplir certaines activités, comme respirer, se brosser les dents ou les cheveux, parler, avaler, se mettre debout à partir d’une position assise, monter les escaliers et marcher

Si elles présentent d’autres symptômes qui indiquent un mauvais fonctionnement du système nerveux comme des problèmes de vue ou d’élocution, une perte de sensation ou de mémoire, ou des crises convulsives

Si certaines activités ou affections (la chaleur ou l’utilisation répétée d’un muscle, par exemple) aggravent la faiblesse

Ce qui semble être une faiblesse soudaine est parfois une faiblesse progressive, mais les personnes ne la remarquent pas jusqu’à ce qu’elles ne puissent plus faire quelque chose, comme marcher ou lacer leurs chaussures.

Selon la description de la faiblesse, les médecins peuvent souvent identifier les causes les plus probables, comme :

Une maladie musculaire : Une faiblesse commençant dans les hanches et les cuisses ou les épaules (à savoir, les personnes ont des difficultés à rester debout ou à soulever leurs bras au-dessus de la tête) et sans effet sur la sensation

Une maladie des nerfs périphériques : Une faiblesse commençant dans les mains et les pieds (à savoir, les personnes ont des difficultés à soulever une tasse, à écrire ou à enjamber un trottoir) et perte de sensation

Les médecins se renseignent également sur d’autres symptômes, qui peuvent suggérer une ou plusieurs causes. Par exemple, si des personnes présentant un mal de dos ou un antécédent de cancer indiquent une faiblesse dans une jambe, la cause peut être une propagation du cancer qui comprime la moelle épinière.

Les médecins posent des questions sur les pathologies qui augmentent le risque de troubles entraînant une faiblesse. Ils demandent par exemple aux personnes si elles présentent une hypertension artérielle et une athérosclérose (qui augmentent le risque d’AVC) ou si elles ont voyagé dans une région où la maladie de Lyme est fréquente.

On interroge les personnes sur les symptômes qui évoquent une fatigue ou un autre problème, plutôt qu’une réelle faiblesse musculaire. La fatigue a tendance à provoquer des symptômes plus généraux que la véritable faiblesse musculaire, et la fatigue ne suit pas un schéma particulier. Elle est présente tout le temps et touche tout l’organisme. Les personnes présentant une réelle faiblesse musculaire indiquent souvent une difficulté à accomplir des tâches spécifiques, et la faiblesse suit un certain schéma (par exemple, elle s’aggrave après avoir marché).

Les médecins se renseignent sur des troubles récents ou actuels qui provoquent fréquemment la fatigue comme toute maladie grave récente ou un trouble de l’humeur (comme une dépression).

Les médecins se renseignent sur la consommation passée ou actuelle de médicaments, d’alcool et de drogues.

Si les membres de la famille ont présenté des symptômes similaires, cela peut aider les médecins à déterminer si la cause est héréditaire.

Lors d’un examen clinique, les médecins se concentrent sur le système nerveux (examen neurologique) et sur les muscles.

Les médecins observent la démarche de la personne. La démarche peut suggérer le trouble à l’origine des symptômes ou sa localisation. À titre d’exemple, si la personne traîne une jambe, ne balance pas l’un de ses bras autant que l’autre lorsqu’elle marche, ou les deux, ses symptômes peuvent être dus à un AVC. Les médecins recherchent également d’autres signes qui pourraient indiquer un mauvais fonctionnement du système nerveux comme une perte de coordination ou de sensation.

Les nerfs crâniens (qui connectent le cerveau aux yeux, aux oreilles, au visage et à diverses parties de l’organisme) sont testés, par exemple en vérifiant les mouvements des yeux, la capacité à parler clairement et la capacité à tourner la tête (voir le tableau Tests des nerfs crâniens).

La taille des muscles est vérifiée ainsi que les mouvements non intentionnels inhabituels (comme les contractions et tremblements involontaires). Les médecins notent comme les muscles bougent facilement et s’il y a une résistance involontaire au mouvement (détectée lorsque les médecins essayent de bouger un muscle qu’ils ont demandé à la personne de relâcher).

Les réflexes sont vérifiés. Les réflexes sont des réponses automatiques à un stimulus. Les médecins testent, par exemple, le réflexe rotulien en tapant doucement sur le tendon en dessous de la rotule avec un marteau en caoutchouc. Normalement, les genoux bougent alors involontairement. Cette évaluation aide les médecins à identifier quelle partie du système nerveux est probablement affectée :

Le cerveau ou la moelle épinière : Si des réflexes sont très faciles à déclencher et sont très forts

Les nerfs : Si des réflexes sont difficiles à déclencher et sont lents ou absents

La force musculaire est testée en demandant à la personne de pousser ou de tirer face à une résistance ou de réaliser des manœuvres qui requièrent de la force, comme marcher sur les talons et les pointes des pieds ou de rester debout.

Un examen clinique général est réalisé à la recherche d’autres symptômes pouvant suggérer une cause, tels qu’un essoufflement (pouvant être provoqué par une maladie cardiaque ou pulmonaire).

En général, si les antécédents médicaux et l’examen clinique ne détectent pas d’anomalies spécifiques qui évoquent une maladie du cerveau, de la moelle épinière ou des muscles, la cause est probablement la fatigue.