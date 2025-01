Les symptômes spécifiques du syndrome de fatigue chronique, tels que douleur, dépression et troubles du sommeil, sont traités.

De nombreux médicaments et traitements alternatifs différents ont été testés pour soulager la fatigue chronique. Bien que de nombreux traitements, tels qu’antidépresseurs et corticostéroïdes, semblent apporter une amélioration chez quelques personnes, aucun n’est clairement efficace pour toutes. Il peut être difficile pour les personnes et les médecins d’affirmer quels traitements fonctionnent parce que les symptômes diffèrent entre les personnes et parce que les symptômes peuvent survenir et disparaître spontanément.

Les essais cliniques contrôlés, qui comparent les bénéfices d’un médicament à ceux d’un placebo (une substance fabriquée pour ressembler à un médicament mais qui ne contient pas d’ingrédient actif), constituent la meilleure manière de tester les traitements, et aucun traitement médicamenteux ne s’est révélé efficace pour le traitement du syndrome de fatigue chronique dans le cadre d’essais cliniques contrôlés. Un certain nombre de traitements dirigés contre les causes possibles, notamment l’utilisation d’interférons, d’injections intraveineuses d’immunoglobulines et de médicaments antiviraux, ont été pour la plupart décevants et potentiellement dangereux. Des compléments au régime alimentaire, comme l’huile de primevère, des suppléments d’huile de poisson ou des doses élevées de vitamines, sont couramment employés bien que leur efficacité n’ait pas encore été démontrée. D’autres traitements alternatifs (par exemple, acides gras essentiels, extraits de foie animal, régimes d’exclusion et retrait d’amalgames dentaires) ont également été inefficaces. Il vaut mieux éviter les traitements qui n’apportent pas de bienfaits prouvés, parce qu’ils peuvent avoir des effets secondaires.