Syndrome de Guillain-Barré (SGB)

Le patient est étroitement surveillé en milieu hospitalier afin, notamment, de juger de la nécessité d’une respiration assistée.

Les personnes qui présentent une faiblesse des muscles faciaux et du cou pourront avoir besoin d’être alimentées via un cathéter inséré dans une veine (alimentation par voie intraveineuse) ou via un tube placé directement dans l’estomac (sonde de gastrostomie) ou l’intestin grêle (sonde de gastrostomie percutanée endoscopique ou sonde GPE) par le biais d’une petite incision dans l’abdomen. On peut administrer des solutés par voie intraveineuse.

Le fait d’être incapable de bouger parce que les muscles sont affaiblis peut provoquer de nombreux problèmes, tels que des escarres, une rigidité et des muscles raccourcis de façon permanente (contractures). Le personnel infirmier prend donc des précautions pour prévenir les escarres et les lésions en plaçant les patients sur des matelas mous et en tournant les personnes atteintes de faiblesse grave toutes les 2 heures.

La kinésithérapie est initiée pour aider à prévenir les contractures et entretenir les articulations et la fonction musculaire, ainsi que la capacité à marcher. Un traitement par la chaleur peut être utilisé pour rendre la kinésithérapie plus confortable. La kinésithérapie peut commencer avec la mobilisation des membres des personnes par le thérapeute (exercice passif). Lorsque la faiblesse s’atténue, les personnes doivent mobiliser leurs membres elles-mêmes (exercice actif).