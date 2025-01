Les médecins posent d’abord des questions sur les symptômes et les antécédents médicaux de la personne. Le médecin réalise ensuite un examen clinique. Les observations faites par les médecins pendant le relevé des antécédents et l’examen clinique les aiguillent souvent sur la cause des symptômes et les examens complémentaires à réaliser le cas échéant (voir le tableau Quelques causes et caractéristiques des symptômes liés aux gaz).

Pour les éructations excessives, les antécédents s’attachent à trouver la cause de l’ingestion d’air, notamment les causes alimentaires.

Pour les flatulences excessives, les médecins recherchent les causes alimentaires ainsi que des symptômes de malabsorption (de type diarrhées et/ou selles malodorantes et d’aspect huileux).

Chez les patients qui présentent des symptômes liés aux gaz, les médecins ont besoin de comprendre la relation entre les symptômes et les repas (à la fois en termes d’horaires, de types d’aliments et de quantités) et les selles. Les médecins demandent au patient s’il y a eu des changements dans la fréquence, la couleur et la consistance des selles. Les médecins doivent également savoir si le patient a perdu du poids.

Chez les personnes qui souffrent de ballonnements ou de flatulences, l’examen clinique porte sur la découverte de signes d’un trouble physique sous-jacent (comme un cancer de l’ovaire). Les médecins réalisent un examen de l’abdomen, un toucher rectal et un examen pelvien (pour les femmes).