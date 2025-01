Douleur abdominale chronique et douleur abdominale récurrente

Généralement, lorsqu’une douleur abdominale est présente depuis 3 mois ou plus, les personnes ont été examinées par un médecin et les causes spécifiques de la douleur abdominale aiguë ont déjà été identifiées. Si les personnes ont été examinées et que la cause n’a pas été identifiée à ce stade, seule une minorité d’entre elles présentent un trouble physique spécifique (voir le tableau Causes physiques et caractéristiques de la douleur abdominale chronique). La majorité présente ce que l’on appelle un syndrome de douleur abdominale à médiation centrale (autrefois appelé douleur abdominale fonctionnelle).

Le syndrome de douleur abdominale à médiation centrale correspond à une douleur réelle qui persiste depuis plus de 6 mois et pour laquelle il n’y a ni signe de trouble physique spécifique ni signe de problème gastro-intestinal (comme un ulcère gastroduodénal). Il n’est pas non plus lié à un médicament ou à une toxine et ne modifie pas le transit intestinal (il n’y a pas de constipation ou de diarrhée). (Lorsqu’une douleur abdominale survient chez des personnes qui présentent des perturbations du transit, on parle de syndrome de l’intestin irritable [SII].) La douleur peut être sévère et interfère généralement avec le quotidien de la personne. On ne connaît pas la cause exacte de la douleur. Toutefois, les nerfs du tube digestif et l’axe encéphalo-entérique deviendraient hypersensibles à certaines sensations (comme les mouvements normaux du tube digestif) qui ne gênent pas la majorité des personnes. Des facteurs génétiques, le stress de la vie, la personnalité, certaines situations sociales et des troubles mentaux sous-jacents (comme la dépression ou l’anxiété) peuvent tous contribuer à la douleur. La douleur abdominale chronique chez l’enfant peut être liée à une recherche d’attention (comme l’arrivée d’un petit frère ou d’une petite sœur ou un déménagement), le stress de l’entrée à l’école, une intolérance au lactose ou dans certains cas, une maltraitance.