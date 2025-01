Les symptômes de la rectocolite hémorragique surviennent par poussées. Parfois, une poussée est soudaine et sévère, avec une violente diarrhée qui contient en général du mucus et du sang, une fièvre élevée, des douleurs abdominales et une péritonite (inflammation de la muqueuse de la cavité abdominale provoquant une douleur importante dans tout l’abdomen). Pendant ces poussées, le patient est sérieusement malade. Le plus souvent, la crise évolue progressivement avec un besoin d’aller à la selle et des douleurs abdominales modérées sous forme de crampes accompagnées de la présence de sang et de mucus dans les selles. Une poussée peut durer quelques jours ou quelques semaines et récidiver à n’importe quel moment.

Lorsque la maladie se limite au rectum et au côlon sigmoïde, les selles peuvent être normales ou dures et sèches. Toutefois, du mucus contenant des quantités importantes de globules rouges et blancs s’écoule du rectum pendant ou entre l’évacuation des selles. Les personnes peuvent ou non présenter des symptômes plus généraux, comme de la fièvre.

Si la maladie s’étend plus haut dans le côlon, les selles sont plus molles et répétées jusqu’à 10 fois par jour. Souvent, de violentes crampes abdominales et des spasmes douloureux accompagnent le besoin de déféquer. Aucune amélioration ne se produit la nuit. Les selles peuvent être aqueuses ou contenir du mucus. Le sang et le pus constituent fréquemment l’essentiel de leur composition. Peuvent s’y associer de la fièvre, une diminution de l’appétit et une perte de poids.