Corps étrangers dans le rectum

Si l’objet peut être perçu par palpation, retrait à l’aide d’un écarteur rectal

Si l’objet ne peut être palpé ou visualisé, retrait par voie chirurgicale

Après le retrait, sigmoïdoscopie

Si le médecin est en mesure de ressentir l’objet par palpation, une anesthésie locale de la peau et de la muqueuse de l’anus est généralement effectuée afin d’insensibiliser la région. L’anus peut ensuite être élargi au moyen d’un instrument, appelé écarteur anal, et l’objet peut être saisi et retiré. Parfois, les médecins procèdent à une anesthésie générale, qui relâche l’anus et permet le retrait de l’objet sans avoir recours à la chirurgie.

Si le médecin ne peut palper l’objet ou si l’objet ne peut être visualisé et retiré par l’anus, il attend que les mouvements d’ondulation naturels de la paroi du côlon (ce que l’on appelle péristaltisme) fassent descendre l’objet, rendant ainsi le retrait possible.

Si le médecin ne peut retirer le corps étranger, la personne est hospitalisée et une chirurgie doit être réalisée. Pendant l’acte chirurgical, la personne reçoit un anesthésique régional ou général et l’objet est retiré doucement par l’anus. Dans de rares cas, le rectum doit être coupé afin de pouvoir retirer l’objet.

Après avoir retiré l’objet, le médecin réalise une sigmoïdoscopie (insertion d’une sonde souple dans l’anus pour visualiser la partie inférieure du gros intestin, le rectum et l’anus) afin de déterminer si le rectum a été perforé ou endommagé d’une autre façon.