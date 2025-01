Présentation de la gastro-entérite

Les causes les plus fréquentes de gastro-entérite bactérienne sont :

La gastro-entérite bactérienne est moins fréquente que la gastro-entérite virale. Les bactéries provoquent une gastro-entérite de diverses manières.

Certaines espèces, comme Vibrio cholerae et les souches entérotoxigéniques d’E. coli, se fixent à la muqueuse intestinale sans l’envahir, et produisent des entérotoxines. Ces toxines entraînent une sécrétion d’eau et d’électrolytes par les intestins, ce qui donne lieu à une diarrhée aqueuse.

D’autres bactéries (comme Staphylococcus aureus [voir aussi Intoxication alimentaire à staphylocoque], Bacillus cereus et Clostridium perfringens) produisent une toxine qui peut être présente dans des aliments contaminés. La toxine peut provoquer une gastro-entérite, sans causer d’infection bactérienne. Ces toxines sont généralement à l’origine de nausées, de vomissements et de diarrhées sévères. Les symptômes commencent dans les 12 heures suivant l’ingestion d’aliments contaminés et s’atténuent dans un délai de 36 heures.

Certaines bactéries (notamment certaines souches d’E. coli, Campylobacter, Shigella, Salmonella et Clostridioides difficile) envahissent la muqueuse du petit intestin ou du gros intestin (côlon). Elles endommagent les cellules, provoquant des plaies (ulcérations) qui saignent et entraînent une fuite importante de liquide contenant des protéines, des électrolytes et de l’eau. La diarrhée contient des globules blancs et des globules rouges microscopiques et, parfois, du sang visible.

Salmonella et Campylobacter constituent des causes fréquentes de diarrhées d’origine bactérienne aux États-Unis. Le plus souvent, ces deux infections sont acquises en consommant de la volaille insuffisamment cuite. Le lait non pasteurisé est une autre source possible. Campylobacter se transmet parfois par des chiens ou des chats atteints de diarrhées. Salmonella peut se transmettre en mangeant des œufs insuffisamment cuits et par un contact avec des reptiles (comme des tortues ou des lézards), des oiseaux ou des amphibiens (comme des grenouilles et des salamandres).

Les espèces de Shigella sont aussi une cause fréquente de diarrhées d’origine bactérienne aux États-Unis et se transmettent généralement d’une personne à l’autre (notamment dans les crèches), bien qu’on observe également des épidémies d’origine alimentaire.

La gastro-entérite à E. coli peut être provoquée par plusieurs sous-types différents de la bactérie.

Actuellement, Clostridioides difficile (C. diff) est probablement la cause bactérienne de diarrhées la plus fréquente aux États-Unis et elle est la cause la plus fréquente de diarrhées survenant après un traitement par antibiotiques (voir Gastro-entérite médicamenteuse). Cependant, elle survient parfois chez des personnes qui n’ont pas été traitées avec des antibiotiques. Les antibiotiques tuent les bactéries saines normalement présentes dans les intestins, ce qui permet aux bactéries Clostridioides difficile de proliférer à leur place. Clostridioides difficile produit une toxine qui provoque une diarrhée aqueuse qui peut être légère, ou bien sévère et sanglante (voir également Diarrhée à Clostridioides difficile).

Plusieurs autres bactéries provoquent une gastro-entérite, mais la plupart sont rares aux États-Unis. Yersinia enterocolitica peut entraîner une gastro-entérite ou un syndrome qui rappelle l’appendicite. La personne est infectée après avoir consommé du porc insuffisamment cuit, du lait non pasteurisé ou de l’eau contaminée. Plusieurs espèces de Vibrio (comme Vibrio parahaemolyticus) provoquent des diarrhées après l’ingestion de fruits de mer insuffisamment cuits. Vibrio cholerae, qui provoque le choléra, est responsable de diarrhées aqueuses qui entraînent parfois une déshydratation sévère chez les personnes dans les pays à faibles ressources. Des épidémies peuvent survenir à la suite de catastrophes naturelles ou dans des camps de réfugiés. Listeria peut, dans de rares cas, provoquer une gastro-entérite d’origine alimentaire, mais cause le plus souvent une septicémie ou une méningite chez les femmes enceintes, les nouveau-nés ou les personnes âgées. L’infection à aeromonas s’attrape en nageant dans de l’eau douce ou de l’eau salée saumâtre, ou en en consommant. L’infection à plesiomonas shigelloides peut provoquer des diarrhées chez les personnes qui ont consommé des fruits de mer crus ou ont voyagé dans des régions tropicales de pays à faibles ressources.