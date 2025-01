Antibiotiques

Médicaments antiacides

Antiacides

Parfois, chirurgie

Comme l’infection à H. pylori constitue une cause majeure d’ulcères, le traitement de l’infection à H. pylori avec deux antibiotiques, du sous-salicylate de bismuth ainsi qu’un inhibiteur de la pompe à protons (quadrithérapie) est administré lorsque l’infection est diagnostiquée. Plusieurs antibiotiques différents peuvent être utilisés, notamment l’amoxicilline, la clarithromycine, le métronidazole et la tétracycline. Certains traitements incluent deux antibiotiques et un inhibiteur de la pompe à protons, mais pas de sous-salicylate de bismuth (trithérapie).

Les médicaments antiacides bloquent la production d’acide gastrique. Les médicaments antiacides les plus couramment utilisés comprennent : les inhibiteurs de la pompe à protons et les antagonistes des récepteurs H2 de l’histamine (anti-H2) (voir aussi Traitement médicamenteux de l’acidité gastrique). Les inhibiteurs de la pompe à protons favorisent la guérison des ulcères chez davantage de personnes et plus rapidement que les anti-H2 ; leur utilisation est donc généralement préférable à celle des anti-H2 pour le traitement des ulcères.

Les antiacides, sous forme liquide ou en comprimés, qui contiennent du carbonate de calcium ou des substances similaires, neutralisent l’acidité gastrique mais ne bloquent pas sa production.

La neutralisation ou la réduction de l’acidité gastrique favorise la guérison de l’ulcère gastroduodénal, quelle qu’en soit la cause. Chez la plupart des patients, le traitement est pris pendant 4 à 8 semaines. Bien que les régimes sans aliments irritants puissent être utiles pour réduire la production d’acide, rien ne prouve que ces régimes accélèrent la guérison ou empêchent la récidive des ulcères. Malgré cela, les patients doivent éviter les aliments qui semblent aggraver la douleur et le météorisme. Il est également important de supprimer les substances irritantes pour l’estomac, comme les AINS, l’alcool et la nicotine.

L’intervention chirurgicale est désormais rarement indiquée en cas d’ulcère, du fait de l’efficacité des médicaments dans la cicatrisation de l’ulcère gastroduodénal et de l’endoscopie pour arrêter un saignement actif. La chirurgie est utilisée principalement pour faire face aux complications d’un ulcère gastroduodénal, comme

Une perforation

Une obstruction qui ne répond pas au traitement pharmacologique ou qui récidive

Deux épisodes majeurs ou plus d’ulcères hémorragiques

Un ulcère gastrique dont l’évolution cancéreuse est suspectée

Des récidives sévères et fréquentes d’ulcères gastroduodénaux

Un certain nombre d’interventions chirurgicales peuvent être réalisées pour traiter ces complications. Une chirurgie peut aussi être réalisée pour réduire la production d’acide et s’assurer du drainage correct de l’estomac. Cependant, les ulcères peuvent récidiver après une intervention chirurgicale, et chaque intervention peut provoquer des problèmes en soi, comme une perte de poids, une digestion difficile, des émissions de selles fréquentes (syndrome de chasse) et une anémie.