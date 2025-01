La chirurgie métabolique et bariatrique est réalisée à l’aide de l’une des deux méthodes suivantes :

Chirurgie mini-invasive

Chirurgie abdominale ouverte

Des techniques mini-invasives, comme la laparoscopie ou les interventions assistées par robot, sont généralement utilisées. Pour les procédures laparoscopiques, une sonde équipée d’une caméra (laparoscope) est insérée dans une petite incision à proximité de l’ombilic. Quatre à six autres instruments chirurgicaux sont ensuite insérés dans l’abdomen par de petites incisions similaires. Dans les interventions assistées par robot, le chirurgien utilise des bras robotisés pour tenir et manipuler les instruments introduits à travers les petites incisions. La chirurgie ouverte traditionnelle a recours à une longue incision au milieu de l’abdomen et n’est plus pratiquée que dans certains cas. Les techniques mini-invasives entraînent moins de douleur et un temps de guérison plus court que la chirurgie ouverte.

La chirurgie métabolique et bariatrique peut impliquer :

De réduire la taille de l’estomac, parfois en effectuant un bypass gastrique sur une partie de l’intestin grêle (par exemple, le bypass gastrique avec anse de Roux en Y).

Des procédures endoscopiques (comme la mise en place d’un ballonnet dans l’estomac)

Ces procédures limitent l’une et l’autre la quantité de nourriture que les personnes peuvent manger. En outre, elles entraînent des modifications du métabolisme et des hormones qui favorisent la perte de poids, par exemple, en donnant aux personnes une sensation de satiété plus tôt.

Les procédures les plus fréquentes effectuées aux États-Unis comprennent :

Gastrectomie longitudinale

Bypass gastrique avec anse de Roux en Y

Interventions de reprise (telles que la réduction de la taille de la poche gastrique)

Dérivation biliopancréatique avec switch duodénal (DBP/SD)

Bypass duodéno-iléal à anastomose unique avec gastrectomie longitudinale

Procédures endoscopiques

Bande gastrique ajustable

Certaines procédures, telles que la gastroplastie verticale bandée et la bande gastrique ajustable, sont rarement réalisées à l’heure actuelle.

Gastrectomie longitudinale La gastrectomie longitudinale est la procédure chirurgicale métabolique et bariatrique la plus utilisée aux États-Unis. Elle aboutit à une perte de poids substantielle et durable. La majeure partie de l’estomac est retirée, le transformant en un tube étroit (manchon [sleeve]) ressemblant à une banane. L’intestin grêle n’est pas modifié. Le manchon qui en résulte peut accueillir moins d’aliments et réduit ainsi le nombre de calories consommées. Les personnes ont également moins faim. La gastrectomie longitudinale entraîne certains changements hormonaux qui peuvent donner une sensation de satiété plus précoce et contribuer à la perte de poids. Ces changements améliorent aussi la manière dont l’organisme utilise le glucose, aidant peut-être à réduire la gravité du diabète. Les complications graves sont rares. Une infection peut survenir si le contenu de l’estomac fuit à l’extérieur du manchon. Un reflux gastro-œsophagien (RGO) peut se développer ou s’aggraver. Chez les personnes qui présentent des symptômes significatifs dus au RGO avant l’intervention chirurgicale, la gastrectomie longitudinale peut être déconseillée. Un saignement grave peut survenir avec n’importe quelle intervention chirurgicale.

Bypass gastrique avec anse de Roux en Y Pour le bypass gastrique avec anse de Roux en Y, une petite portion de l’estomac est détachée du reste, créant une petite poche gastrique. Par conséquent, la quantité d’aliments qui peut être ingérée en une fois est fortement réduite. La poche gastrique est raccordée à une partie inférieure de l’intestin grêle (appelée jéjunum). Une grande partie de l’estomac et de l’intestin grêle se trouve ainsi court-circuitée. Cette configuration a la forme d’un Y, d’où son nom. L’ouverture entre la poche et l’intestin est rendue étroite. Il en résulte une progression lente des aliments de la poche dans l’intestin, ce qui donne la sensation d’être rassasié pendant plus longtemps. Comme la nourriture contourne la partie inférieure de l’estomac qui n’est plus raccordée et la partie supérieure de l’intestin grêle (duodénum), où une grande partie de la digestion et de l’absorption a lieu, la quantité de nourriture et de calories absorbées s’en trouve réduite. Les parties contournées de l’estomac et du duodénum sont alors raccordées à la partie inférieure de l’intestin grêle afin que les sucs digestifs (acides biliaires produits par le foie et les enzymes pancréatiques) puissent encore se mélanger aux aliments et que ces derniers puissent encore être digérés. De même, les nutriments, y compris les vitamines et les minéraux, peuvent toujours être absorbés, ce qui réduit le risque de carences nutritionnelles. Le bypass gastrique (comme la gastrectomie longitudinale) entraîne certaines modifications hormonales. Ces modifications peuvent donner un sentiment de satiété plus précoce et contribuer ainsi à la perte de poids. Ces modifications améliorent aussi la manière dont l’organisme utilise le glucose (un sucre), ce qui peut aider à réduire la gravité du diabète ou même favoriser sa guérison. La plupart des personnes passent une nuit à l’hôpital, ou plus longtemps. Chez de nombreuses personnes ayant fait l’objet d’un bypass gastrique, le fait de manger des aliments riches en matières grasses et en sucres raffinés peut provoquer un syndrome de chasse. Les symptômes du syndrome de chasse (dumping syndrome) comprennent une indigestion, des nausées, une diarrhée, des douleurs abdominales, une transpiration, des étourdissements et une faiblesse. Le syndrome de chasse se manifeste lorsque des aliments non digérés de l’estomac passent trop rapidement dans l’intestin grêle. Comme pour la gastrectomie longitudinale, les complications du bypass gastrique peuvent inclure une infection si le contenu de l’estomac fuit au niveau des nouveaux raccordements, ainsi qu’un saignement. L’occlusion intestinale est une complication rare qui peut survenir à tout moment après l’intervention chirurgicale. Court-circuit d’une partie du tube digestif

Procédures de reprise Parfois, une seconde intervention (appelée reprise) est nécessaire lorsque les personnes n’ont pas atteint leur objectif de poids ou ont repris le poids qu’elles avaient perdu, ou en raison d’une complication différente. Par exemple, si un reflux gastro-œsophagien (RGO) se développe après une gastrectomie longitudinale. Le RGO peut être traité par un bypass gastrique avec anse de Roux en Y. Les interventions de reprise peuvent être plus compliquées et comportent un risque légèrement plus élevé de complications que l’intervention chirurgicale initiale. Cependant, ces procédures sont sûres et efficaces lorsqu’elles sont réalisées par des chirurgiens bariatriques expérimentés. Le type d’intervention de reprise dépend de l’intervention d’origine et de la raison de la reprise. Par exemple, si un bypass gastrique a été réalisé, la poche gastrique peut s’étendre et doit être réduite. Les chirurgiens peuvent également raccourcir la partie de l’intestin grêle qui est raccordée à l’estomac. Ces procédures réduisent l’absorption des calories et des nutriments, ainsi que la quantité d’aliments qu’une personne peut manger. Avant une procédure de reprise, une endoscopie est généralement réalisée. Une sonde d’observation souple est introduite dans la bouche, puis dans la gorge pour examiner la partie supérieure du tube digestif. Des examens radiographiques au baryum peuvent également être réalisés. Des radiographies sont réalisées après l’ingestion de baryum, qui met en évidence le tube digestif et aide les médecins à identifier les anomalies à cet endroit.

Dérivation biliopancréatique avec switch duodénal La dérivation biliopancréatique avec switch duodénal représente moins de 5 % des interventions de chirurgie bariatrique réalisées aux États-Unis. Cependant, le nombre d’interventions réalisées chaque année augmente. La dérivation biliopancréatique avec switch duodénal n’est généralement réalisée que chez les personnes en situation d’obésité très sévère. Cette procédure comporte trois étapes principales : Gastrectomie longitudinale

Division de la première partie de l’intestin grêle (duodénum)

Raccordement entre la partie inférieure de l’intestin grêle (iléon) et le duodénum Un raccordement supplémentaire est réalisé entre deux parties de l’iléon pour créer un Y similaire à celui du bypass gastrique avec anse de Roux en Y. Tout d’abord, une gastrectomie longitudinale est réalisée pour retirer la majeure partie de l’estomac. La première partie de l’intestin grêle (duodénum) est ensuite divisée juste après la fin de l’estomac. La partie inférieure de l’intestin (iléon) est raccordée au duodénum afin que les aliments passent par le manchon du début du duodénum jusqu’à l’iléon. Ensuite, le second raccordement est réalisé entre les deux parties de l’iléon. Ainsi, une grande partie de la partie centrale de l’intestin grêle (jéjunum) est court-circuitée. Par conséquent, les sucs digestifs (acides biliaires et enzymes pancréatiques) ne peuvent pas se mélanger aux aliments comme ils le font habituellement, et l’absorption des nutriments et des calories est réduite. La perte de poids est importante, mais des carences nutritionnelles peuvent se produire si des compléments ne sont pas pris. Après cette procédure, les médecins réalisent des examens à la recherche de carences en vitamines et en minéraux. La dérivation biliopancréatique avec switch duodénal peut également aider les personnes présentant un syndrome métabolique. La dérivation biliopancréatique avec switch duodénal peut être réalisée en une ou deux interventions : d’abord, gastrectomie longitudinale seule, puis dérivation biliopancréatique avec switch duodénal après la perte de poids initiale.

Bypass duodéno-iléal à anastomose unique avec gastrectomie longitudinale Le bypass duodéno-iléal à anastomose unique avec gastrectomie longitudinale est similaire à la dérivation biliopcréatique avec switch duodénal, mais il est légèrement plus simple et plus rapide, et le risque de carences nutritionnelles est moindre, car la partie de l’intestin grêle qui absorbe les nutriments est plus longue. La principale différence est que le bypass duodéno-iléal à anastomose unique avec gastrectomie longitudinale ne comporte qu’un seul raccordement. Tout d’abord, une gastrectomie longitudinale est réalisée pour retirer une grande partie de l’estomac et former un plus petit estomac en forme de banane. Ensuite, la première partie de l’intestin grêle (duodénum) est sectionnée juste en dessous de l’estomac. Une autre incision est réalisée à plusieurs centimètres de l’extrémité inférieure de l’intestin grêle (iléon). L’extrémité sectionnée du duodénum raccordée à l’estomac est ensuite raccordée à l’iléon. Comme la longueur de ce nouveau segment de l’intestin grêle reste relativement longue, une plus grande quantité de nutriments est absorbée. Après cette procédure, les personnes doivent tout de même prendre des compléments alimentaires et être surveillées pour détecter d’éventuelles carences, bien qu’elles soient moins susceptibles de se produire qu’après la dérivation biliopancréatique avec switch duodénal. La perte de poids est importante et continue, les personnes ont moins faim et la glycémie est contrôlée. Cette procédure peut aggraver ou entraîner des symptômes de reflux gastro-œsophagien. Un reflux biliaire peut également survenir.

Procédures endoscopiques De nouvelles procédures endoscopiques peuvent aider à traiter les personnes qui ne peuvent pas subir d’intervention chirurgicale ou qui préfèrent ne pas en subir. Au cours d’une intervention, un ballonnet non gonflé est introduit dans la gorge jusqu’à l’estomac, puis est rempli de solution saline. Le ballonnet réduit la quantité d’aliments que l’estomac peut contenir afin que les personnes se sentent rassasiées après avoir mangé une petite quantité d’aliments. Au bout de 6 mois, le ballonnet est retiré. Au début, les personnes perdent du poids, mais à long terme, elles peuvent en reprendre. Une autre intervention est la sleeve gastroplastie endoscopique. Le médecin insère un endoscope par la bouche, puis dans la gorge jusqu’à l’estomac et introduit des instruments à travers l’endoscope jusqu’à l’estomac. Le médecin suture ensuite l’estomac de l’intérieur pour le réduire. Les taux de complications sont faibles. Les complications les plus fréquentes comprennent des nausées, des saignements gastro-intestinaux, des fuites du contenu de l’estomac et des infections. Le reflux gastro-œsophagien est moins susceptible de se produire après une sleeve gastroplastie endoscopique. De plus, la sleeve gastroplastie endoscopique peut être réversible. Les résultats après 5 ans suggèrent que la perte de poids est maintenue, bien que certaines personnes nécessitent des interventions de reprise.