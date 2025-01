D’abord, la peau devient prurigineuse, rouge, squameuse et épaisse, en général au niveau des tibias.

Des lésions finissent par se former sur certaines zones et s’ulcèrent (plaie ouverte). Les ulcères peuvent être infectés par des bactéries, provoquant une cellulite (infection bactérienne de la peau), et sont généralement douloureux.

Dermatite de stase (plaie ouverte) Cacher les détails Sur cette photo d’une personne présentant une dermatite de stase, la peau est lésée et forme une plaie ouverte. Image fournie par le Dr Thomas Habif.

Lorsqu’une insuffisance veineuse chronique est à l’origine de la maladie, la peau peut devenir jaune brun, des varices (veines dilatées et tortueuses) se développent généralement, et la peau peut devenir dure, épaisse et sensible au toucher. En cas de complication, on parle de lipodermatosclérose. La lipodermatosclérose donne à la partie inférieure de la jambe une forme de quille de bowling inversée, avec une hypertrophie du mollet et un rétrécissement au niveau de la cheville.