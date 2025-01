Pour réduire la pression sur la peau, les personnes doivent être bien positionnées, à l’aide de dispositifs de protection et de surfaces de soutien. Au premier stade, les escarres guérissent spontanément lorsque l’on supprime la pression.

Un changement de position fréquent (et la sélection de la position appropriée) est la principale méthode utilisée pour réduire la pression. Les personnes alitées doivent être tournées au moins toutes les 1 à 2 heures et, en position latérale, doivent être placées à un angle par rapport au matelas qui évite la pression directe sur les hanches. L’élévation de la tête de lit doit être minimale pour éviter les effets de la traction. Lorsque les personnes sont tournées, pour éviter une friction inutile, des dispositifs de levage ou des draps doivent être utilisés pour lever les personnes au lieu de les traîner. Les médecins peuvent demander aux soignants de suivre un planning écrit pour organiser et documenter les changements de position. Les personnes placées dans un fauteuil doivent être repositionnées toutes les heures et encouragées à changer de position par elles-mêmes si elles le peuvent toutes les 15 minutes. Sinon, les soignants doivent aider ces personnes à changer de position.

Le matelassage de protection, comme les coussins, les cales en mousse et les protecteurs de talon, peuvent être placés entre et/ou sous les genoux, les chevilles et les talons lorsque les personnes sont allongées sur le dos ou sur le côté. Les régions osseuses, comme les talons et les coudes, peuvent être protégées avec des tissus doux, comme des cales en mousse et des protections pour talon. Des coussins de fauteuil confortables sont fournis aux personnes qui peuvent s’asseoir sur un fauteuil.

Des surfaces de soutien, comme un matelas en mousse ou d’un autre type, installées sous les personnes alitées peuvent être modifiées pour réduire la pression. Elles sont utilisées dans les hôpitaux, les maisons de santé, et parfois au domicile des personnes. Les surfaces de soutien sont classées en fonction de leur mode de fonctionnement (électrique ou non). Les surfaces statiques ne nécessitent pas d’électricité, contrairement aux surfaces dynamiques.

Les surfaces statiques incluent les surmatelas et matelas à air, en mousse, en gel et à eau. Les matelas en mousse alvéolée ne sont pas efficaces pour soulager la pression. En général, les surfaces statiques augmentent la zone sur laquelle le poids est réparti, ce qui permet de réduire la pression et la traction. Les surfaces statiques sont traditionnellement utilisées pour prévenir les escarres ou pour traiter les escarres de stade I.

Les surfaces dynamiques incluent des matelas à air à pressions variables, des matelas à faible perte d’air et les matelas fluidisés à air. Les matelas à air à pressions variables ont des cellules d’air qui sont alternativement gonflées et dégonflées par une pompe, qui déplace la pression de soutien d’un site à un autre. Les matelas à faible perte d’air sont des coussins géants perméables à l’air, constamment gonflés avec de l’air. Le débit d’air a un effet asséchant sur les tissus. De l’air circule dans les matelas fluidisés à air. Ils diminuent la macération et sont rafraîchissants. Les surfaces dynamiques sont utilisées si une escarre ne cicatrise pas lorsqu’une surface statique est utilisée.