Les symptômes des tumeurs cardiaques cancéreuses sont essentiellement les mêmes que ceux des tumeurs cardiaques non cancéreuses et ils varient selon l’emplacement de la tumeur. Cependant, les symptômes des tumeurs cancéreuses ont tendance à s’aggraver plus rapidement que ceux des formes non cancéreuses, car les tumeurs cancéreuses grossissent beaucoup plus rapidement.

Les symptômes comprennent le développement soudain d’une insuffisance cardiaque (provoquant essoufflement et fatigue), des troubles du rythme cardiaque (provoquant palpitations, faiblesse ou évanouissement), et un saignement et une accumulation de liquide dans le péricarde, ce qui peut perturber le fonctionnement du cœur et provoquer une tamponnade cardiaque.

Les symptômes d’une tumeur cardiaque métastatique apparaissent avec les symptômes provoqués par la tumeur primitive et par d’éventuelles métastases présentes ailleurs dans le corps. Par exemple, les personnes atteintes d’un cancer du poumon métastasé au cœur peuvent présenter des troubles de la respiration, une fatigue et une expectoration de sang.

Les tumeurs cardiaques cancéreuses primitives peuvent elles-mêmes se propager (métastaser) à d’autres régions de l’organisme. Les métastases peuvent affecter le rachis (entraînant des douleurs), les tissus ou les organes adjacents tels que les poumons (provoquant des difficultés respiratoires et une expectoration de sang) et le cerveau (entraînant un dysfonctionnement du système nerveux).