Présentation des tumeurs cardiaques

Une tumeur cardiaque primitive non cancéreuse isolée de petite taille peut être retirée chirurgicalement et permet en général un traitement curatif. Si une tumeur primitive non cancéreuse de grande taille réduit significativement la circulation sanguine intracardiaque, l’ablation de la partie de la tumeur qui n’est pas dans la paroi cardiaque permet une amélioration de la fonction cardiaque. Cependant, si la tumeur touche une grande partie de la paroi cardiaque, la chirurgie peut être irréalisable.

Les rhabdomyomes régressent sans traitement chez la plupart des nouveau-nés atteints et ne nécessitent généralement pas de traitement.

Chez les nourrissons et les enfants, il est possible de retirer un fibrome, à condition qu’il n’affecte pas la paroi qui sépare les ventricules (septum). En général, les tumeurs présentes sur cette paroi affectent également le système de conduction électrique du cœur et ne peuvent pas être retirées chirurgicalement. En général, les enfants atteints de ce type de tumeur succombent très jeunes d’un trouble du rythme cardiaque. Dans le cas d’un fibrome de grande taille qui envahit le tissu environnant et obstrue le flux sanguin, une transplantation cardiaque peut être nécessaire.

La greffe est très rarement réalisée chez les enfants et les adultes, et seules les personnes présentant des tumeurs non cancéreuses sont généralement envisagées pour une greffe de cœur.