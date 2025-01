Présentation des troubles du rythme cardiaque

L’impulsion électrique provenant du nœud sino-atrial se dirige d’abord vers l’atrium droit, puis vers le gauche, et entraîne une contraction des muscles de ces cavités et le pompage du sang des atria vers les cavités inférieures du cœur (ventricules). L’impulsion électrique atteint alors le nœud atrioventriculaire, situé dans la partie inférieure de la paroi entre les atria et les ventricules. Le nœud atrioventriculaire fournit la seule connexion électrique entre les atria et les ventricules. Sinon, les atria sont isolés des ventricules par un tissu qui ne conduit pas l’électricité. Le nœud atrioventriculaire ralentit la transmission de l’impulsion de telle sorte que les atria puissent se contracter entièrement et remplir les ventricules le plus complètement possible, avant qu’ils ne reçoivent le signal de se contracter.

Après avoir traversé le nœud atrioventriculaire, l’impulsion électrique voyage le long du faisceau de His, un faisceau de fibres qui se divise en une branche gauche pour le ventricule gauche et une branche droite pour le ventricule droit. L’impulsion électrique se propage alors de manière régulière sur la surface des ventricules, de bas en haut, déclenchant la contraction des ventricules et éjectant le sang hors du cœur.