Une extrasystole ventriculaire est un battement cardiaque supplémentaire dû à une activation électrique anormale, dont l’origine se situe dans les ventricules (les cavités inférieures du cœur) et qui survient avant un battement cardiaque normal.

Le symptôme principal est la perception d’un battement manqué.

Le diagnostic est basé sur une électrocardiographie.

Le traitement qui consiste à éviter ce qui déclenche ces battements, comme le stress, la caféine et l’alcool, est généralement suffisant.

(Voir aussi Présentation des troubles du rythme cardiaque.)

Le courant électrique à l’origine de chaque battement cardiaque provient du stimulateur cardiaque (appelé nœud sinusal ou sino-atrial), situé dans la partie supérieure de la cavité cardiaque supérieure droite (atrium droit). Cependant, un battement cardiaque est parfois déclenché à partir de l’une des cavités inférieures du cœur, les ventricules.

Les battements prématurés ventriculaires sont fréquents, notamment chez les adultes âgés. Ces arythmies peuvent être provoquées par un stress physique ou émotionnel, la consommation de caféine (dans les boissons ou la nourriture) ou d’alcool, ou par des remèdes contre le rhume ou le rhume des foins contenant des médicaments qui stimulent le cœur, comme la pseudoéphédrine. D’autres causes comprennent la maladie des artères coronaires (surtout pendant ou peu après une crise cardiaque) et les troubles qui induisent une dilatation ventriculaire, tels que l’insuffisance cardiaque et les maladies des valvules cardiaques.

Le système de conduction Vidéo

Symptômes des extrasystoles ventriculaires Les extrasystoles ventriculaires isolées diminuent peu l’efficacité contractile cardiaque si elles ne sont pas trop fréquentes, et sont donc habituellement asymptomatiques. Le symptôme principal est la perception d’un battement fort ou manquant (palpitations). Les extrasystoles ventriculaires ne sont pas dangereuses chez les personnes qui ne présentent pas de maladie cardiaque. Cependant, quand elles sont fréquentes chez des personnes atteintes d’une maladie structurelle du cœur (comme une maladie des valvules cardiaques ou une crise cardiaque), elles peuvent être annonciatrices d’arythmies plus dangereuses, comme une tachycardie ventriculaire ou une fibrillation ventriculaire, susceptibles de causer une mort subite.

Diagnostic des extrasystoles ventriculaires Électrocardiographie L’électrocardiographie (ECG) est utilisée pour diagnostiquer les extrasystoles ventriculaires.

Traitement des extrasystoles ventriculaires Modifications du mode de vie

Parfois bêtabloquants Les personnes qui sont par ailleurs en bonne santé n’ont besoin d’aucun traitement, si ce n’est de diminuer le stress et d’éviter de consommer de la caféine, de l’alcool ou des médicaments en vente libre contre le rhume ou le rhume des foins qui contiennent des substances qui stimulent le cœur. Un traitement pharmacologique est rarement utilisé, car le risque d’effets secondaires surpasse généralement ses bénéfices. L’exception concerne les personnes qui ont subi un infarctus du myocarde récent ou qui souffrent d’une insuffisance cardiaque qui cause des symptômes. La survie de ces personnes est améliorée avec un traitement par bêtabloquants (voir le tableau Quelques médicaments utilisés pour traiter les arythmies).