Les médecins posent d’abord des questions sur les symptômes et les antécédents médicaux de la personne. Le médecin réalise ensuite un examen clinique. Les indices fournis par les antécédents et l’examen clinique du patient suggèrent souvent une cause de la douleur dans les membres et les tests qui s’avèrent nécessaires.

Le médecin pose les questions suivantes :

Depuis combien de temps le patient souffre de douleur dans les membres

Si la douleur survient à des moments précis ou durant certaines activités

L’intensité de la douleur

Si la douleur est vive ou pulsatile

Où se situe la douleur

Les activités qui déclenchent ou aggravent la douleur

Ce que fait le patient pour soulager la douleur

Les autres symptômes (comme un engourdissement ou des picotements) qui accompagnent la douleur

Les médecins recherchent les symptômes pouvant indiquer une cause de la douleur Certains résultats évidents peuvent être très utiles pour diagnostiquer la cause de la douleur dans les membres. Une douleur dans le dos ou dans la nuque par exemple suggère qu’une racine nerveuse peut être touchée et une fièvre suggère que la personne souffre d’une infection. Un essoufflement et un rythme cardiaque rapide suggèrent l’obstruction d’une artère par un caillot sanguin qui est passé d’une jambe dans les poumons (embolie pulmonaire). Un pouls irrégulier suggère que la personne peut souffrir d’un trouble du rythme cardiaque particulier (fibrillation atriale) qui a provoqué le passage d’un caillot sanguin du cœur vers une artère de la jambe et son obstruction.

La couleur du membre douloureux est examinée, ainsi que la présence potentielle de gonflement et de changements au niveau de la peau et des poils. Le médecin vérifie également le pouls, la température, la sensibilité au toucher, et la crépitation (une sensation subtile de craquement indiquant la présence de gaz dans le tissu mou causée par une infection grave). La force, la sensation, et les réflexes sont comparés entre les côtés affectés et non affectés. La pression artérielle est parfois mesurée au niveau de la cheville ou du poignet affecté et comparée à celle de la jambe ou du bras non affecté. Si la pression artérielle est nettement inférieure dans le membre douloureux, il est probable que les artères du membre soient bloquées.