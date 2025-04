La régurgitation tricuspidienne est un reflux de sang à travers la valvule tricuspide à chaque contraction du ventricule droit.

La régurgitation tricuspidienne est causée par des troubles qui dilatent le ventricule droit.

Les symptômes sont vagues, comme faiblesse et fatigue.

Les médecins basent leur diagnostic sur les résultats d’un examen clinique et effectuent une échocardiographie pour le confirmer.

Le trouble sous-jacent est traité.

(Voir aussi Présentation des maladies des valvules cardiaques et la vidéo Le cœur.)

La valvule tricuspide est l’ouverture entre l’atrium droit et le ventricule droit. La valvule tricuspide s’ouvre pour permettre au sang présent dans l’atrium droit de remplir le ventricule droit et se referme pour empêcher le sang de refluer dans l’atrium droit lorsque le ventricule droit se contracte pour envoyer le sang dans les poumons. Lorsque la valvule tricuspide ne se referme pas complètement, une certaine quantité de sang reflue dans l’atrium droit, phénomène appelé régurgitation. (Voir aussi la vidéo Régurgitation valvulaire.)

Le sang qui reflue dans l’atrium droit augmente le volume de sang à cet endroit et entraîne une diminution de la quantité de sang pompée à travers le cœur et vers le corps. Par conséquent, l’atrium droit se dilate et la pression artérielle augmente dans cet atrium et dans les grosses veines qui y pénètrent en provenance du corps. Tous ces changements peuvent parfois contribuer aux symptômes de l’insuffisance cardiaque. Le foie et/ou les jambes peuvent gonfler en réponse à cette pression accrue.

Un atrium extrêmement élargi bat souvent rapidement et de façon irrégulière (un trouble appelé fibrillation atriale), ce qui réduit l’efficacité de pompage du cœur car l’atrium en fibrillation frémit plutôt qu’il n’effectue son travail de pompage. Par conséquent, le sang ne coule pas rapidement à travers l’atrium et des caillots sanguins peuvent se former dans la cavité. Si un caillot se fragmente (devenant un embole), il peut être éjecté du cœur et obstruer une artère, ce qui peut entraîner un accident vasculaire cérébral ou une autre lésion.

Causes de la régurgitation tricuspidienne Contrairement aux autres maladies des valvules cardiaques, la régurgitation tricuspidienne se produit en général dans une valvule normale qui a été affectée par d’autres troubles cardiaques. La cause la plus fréquente est généralement une dilatation du ventricule droit et l’augmentation de la résistance au flux sanguin du ventricule droit vers les poumons. La résistance peut être augmentée par Des troubles pulmonaires graves de longue durée, tels qu’un emphysème ou une hypertension pulmonaire

Des troubles touchant le côté gauche du cœur comme l’insuffisance cardiaque

Un rétrécissement de la valvulaire pulmonaire (sténose pulmonaire), dans de rares occasions. Pour compenser, le ventricule droit se dilate, étendant la valvule tricuspide et provoquant une régurgitation. Les autres causes moins fréquentes sont une infection des valvules cardiaques (endocardite infectieuse), le plus souvent due à l’injection intraveineuse de drogues illicites, des anomalies congénitales de la valvule tricuspide, une lésion, un rhumatisme articulaire aigu et une faiblesse du tissu de la valvule mitrale (dégénérescence myxomateuse).

Symptômes de la régurgitation tricuspidienne La régurgitation tricuspide ne provoque généralement pas de symptômes, à l’exception de pulsations dans le cou dues à une élévation de la pression dans l’atrium droit et une gêne dans la partie supérieure de l’abdomen liée à l’augmentation de volume du foie. Dans de rares cas, une accumulation de liquide dans le corps (œdème) se produit, principalement dans les jambes.

Diagnostic de la régurgitation tricuspidienne Échocardiographie Le diagnostic est basé sur les antécédents médicaux et les résultats d’un examen clinique du patient. À l’auscultation, les médecins peuvent entendre un souffle caractéristique (son cardiaque anormal perceptible par un médecin au stéthoscope) produit par le reflux de sang à travers la valvule tricuspide en systole, mais le souffle tend à disparaître à mesure que la régurgitation s’aggrave. Souvent, une électrocardiographie (ECG) et une radiographie du thorax sont réalisées. D’autres examens (comme l’imagerie par résonance magnétique ou le cathétérisme cardiaque) peuvent être réalisés, selon la sévérité de la régurgitation tricuspidienne observée à l’échocardiographie. L’échocardiographie peut produire une image de la valvule défectueuse et indiquer la quantité de sang qui fuit, ce qui permet de déterminer la gravité de la régurgitation.

Traitement de la régurgitation tricuspidienne Traitement du trouble sous-jacent

Parfois réparation ou remplacement de la valvule L’insuffisance tricuspidienne bénigne ne nécessite généralement pas ou peu de traitement. Toutefois, le trouble sous-jacent, comme un emphysème, une hypertension pulmonaire, une sténose pulmonaire, ou des anomalies du cœur gauche, nécessite souvent un traitement. Le traitement de la fibrillation atriale et de l’insuffisance cardiaque est également nécessaire. Une chirurgie de réparation ou de remplacement de la valvule tricuspide est rarement réalisée à moins que la régurgitation ne soit sévère ou qu’une chirurgie sur une autre valvule cardiaque (par exemple remplacement de la valvule mitrale) ne soit nécessaire. La chirurgie peut impliquer de suturer un anneau pour réduire l’ouverture de la valvule, de réparer la valvule ou de la remplacer avec une valvule prosthétique.

Pronostic de la régurgitation tricuspidienne Bien que les personnes puissent tolérer la régurgitation tricuspidienne pendant des années, les perspectives sont mauvaises lorsque cette affection est sévère. Le sang supplémentaire dans le ventricule finit par provoquer une insuffisance cardiaque. Comme il n’existe pas de bon moyen d’identifier l’insuffisance cardiaque à un stade précoce, la réparation ou le remplacement valvulaire peut ne pas être effectué suffisamment tôt pour prévenir des lésions durables. Comme la chirurgie elle-même présente des risques significatifs, le résultat global est défavorable.