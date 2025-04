Présentation de la maladie artérielle périphérique fonctionnelle

La maladie artérielle périphérique fonctionnelle est bien moins fréquente que la maladie artérielle périphérique oblitérante. Normalement, les artères des bras et des jambes s’élargissent (se dilatent) et se rétrécissent (se contractent) en réponse aux changements de l’environnement, comme un changement de température, un changement du flux sanguin ou des signaux provenant du cerveau. La maladie artérielle périphérique fonctionnelle est en général observée lorsque les mécanismes normaux qui augmentent et diminuent le diamètre de ces artères sont perturbés. Les artères touchées ont tendance à se contracter davantage et plus souvent. Ces changements de la constriction peuvent être provoqués par

Un défaut héréditaire des vaisseaux sanguins

Des troubles nerveux qui contrôlent la dilatation et la contraction des artères (système nerveux sympathique)

Lésions

Médicaments

Les maladies artérielles périphériques fonctionnels comprennent l’acrocyanose, l’érythromélalgie et le syndrome de Raynaud.