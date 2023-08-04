honeypot link
Auteurs
William Schuyler Jones, MD
Spécialités et expertise
PAD, CAD, PCI
Affiliations
Professor of Medicine
Duke University Health System
Études
MD - University of Arkansas for Medical Sciences
Certifications
RPVI
Interventional Cardiology
Chapitres des Manuels et commentaires
Chapitres
Maladies artérielles périphériques