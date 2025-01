Les liquides administrés par voie intraveineuse, les transfusions de sang et les médicaments peuvent ne pas être suffisants pour contrecarrer le choc si l’hémorragie ou les pertes liquidiennes continuent, ou si l’état de choc est déclenché par une crise cardiaque, une infection ou par un autre problème non lié au volume sanguin. Le traitement de la cause du choc est vital.

Si l’état de choc est provoqué par une contractilité cardiaque insuffisante, la fonction cardiaque doit être améliorée. En plus des liquides et des médicaments, d’autres traitements incluent l’angioplastie coronaire transluminale percutanée (ACTP) ou un pontage de l’artère coronaire si la cause est une crise cardiaque. Une chirurgie peut aussi être nécessaire si la cause est une valvule cardiaque endommagée ou une rupture de la paroi du cœur. Le liquide est excès qui comprime le cœur, une maladie appelée tamponnade cardiaque, peut être retiré avec une aiguille ou par une chirurgie.

Lorsque le choc est provoqué par une infection (comme dans le cas d’une septicémie), le traitement de l’infection consiste à utiliser des antibiotiques et à éliminer la source de l’infection. Lorsque le choc est provoqué par un saignement, une intervention chirurgicale peut être nécessaire pour arrêter le saignement. Si le choc est provoqué par une maladie endocrinienne (comme l’insuffisance surrénalienne) ou une réaction allergique sévère (telle qu’une anaphylaxie), il peut être nécessaire d’administrer un corticoïde.