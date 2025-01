Hypertension artérielle

L’organisme a plusieurs mécanismes qui contrôlent la pression artérielle. L’organisme peut modifier

La quantité de sang pompée par le cœur

Le diamètre des artères

Le volume de sang dans la circulation sanguine

Pour augmenter la pression artérielle, le cœur peut pomper plus de sang en augmentant la force et la fréquence de ses contractions. Les petites artères (artérioles) peuvent se rétrécir (se contracter), forçant ainsi le sang à couler à travers un espace plus étroit que la normale à chaque battement du cœur. Comme l’espace dans les artères est rétréci, la même quantité de sang qui les traverse augmente la pression artérielle. Les veines peuvent se contracter pour réduire leur capacité à retenir le sang, forçant ainsi plus de sang dans les artères. Par conséquent, la pression artérielle augmente. Un liquide peut être injecté dans la circulation sanguine pour augmenter le volume sanguin et provoquer une augmentation de la pression artérielle.

les vaisseaux sanguins Vidéo

Pour diminuer la pression artérielle, le cœur peut pomper avec moins de force ou de rapidité, les artérioles et les veines peuvent s’élargir (se dilater), et du liquide peut être retiré de la circulation sanguine.

Ces mécanismes sont contrôlés par le système sympathique du système nerveux autonome (la partie du système nerveux qui régule les mécanismes corporels internes sans nécessiter d’effort conscient) et par les reins.

Le système sympathique augmente temporairement la pression artérielle pendant la réponse attaque ou fuite (la réaction physique de l’organisme à une menace) de différentes façons.

Le système sympathique stimule les glandes surrénales qui sécrètent ainsi des hormones, l’épinéphrine (adrénaline) et la norépinéphrine (noradrénaline). Ces hormones stimulent le cœur qui bat alors plus vite et plus fort ; la plupart des artérioles se contractent, certaines se dilatent. Les artérioles qui se dilatent sont situées dans les régions qui ont besoin d’un apport sanguin accru (comme les muscles squelettiques, qui sont contrôlés par un effort conscient).

Le système sympathique stimule également les reins pour réduire leur excrétion de sodium et d’eau, augmentant ainsi le volume sanguin. Le corps contrôle le mouvement du sodium à l’intérieur et hors des cellules, évitant ainsi un excès de sodium dans les cellules. Des quantités excessives de sodium dans les cellules peuvent rendre le corps excessivement sensible à la stimulation par le système sympathique.

Les reins répondent aussi directement aux variations de la pression artérielle. Si la pression artérielle augmente, les reins augmentent leur excrétion de sodium et d’eau, ce qui a pour conséquence de diminuer le volume sanguin et de ramener la pression artérielle à un niveau normal. À l’inverse, si la pression artérielle diminue, les reins réduisent leur excrétion de sodium et d’eau, ce qui augmente le volume sanguin et ramène la pression artérielle à un niveau normal. Les reins peuvent augmenter la pression artérielle en sécrétant une enzyme, la rénine, qui induit la production de l’hormone angiotensine II.

L’angiotensine II aide à augmenter la pression artérielle en

Provoquant la contraction des artérioles

Déclenchant la division sympathique du système nerveux autonome

Déclenchant la libération de deux autres hormones, l’aldostérone et la vasopressine (également appelée hormone antidiurétique), qui induit une augmentation de la rétention de sodium et d’eau par les reins

Les reins produisent normalement des substances qui causent la dilatation des artérioles à l’intérieur des reins. Cela permet d’équilibrer les effets des hormones qui causent une constriction des artérioles.

La pression artérielle varie naturellement au cours de la vie d’une personne. Les nourrissons et les jeunes enfants ont, normalement, une pression artérielle bien plus basse que les adultes. Chez presque toutes les personnes vivant dans des pays industrialisés comme les États-Unis, la pression artérielle augmente avec l’âge. La pression systolique augmente jusqu’à au moins 80 ans, et la pression diastolique augmente jusqu’à 55 à 60 ans, puis se stabilise, voire diminue. Cependant, chez les personnes vivant dans certaines régions où la consommation de sodium est faible et le niveau d’activité physique plus élevé qu’aux États-Unis, ni la pression systolique ni la pression diastolique n’augmentent avec le vieillissement, et l’hypertension artérielle est pratiquement inexistante.

Régulation de la pression artérielle : Le système rénine-angiotensine-aldostérone

L’activité exerce un effet temporaire sur la pression artérielle, qui est plus élevée quand une personne est active et plus basse au repos. La pression artérielle varie également dans la journée : Elle est la plus élevée le matin et la plus basse la nuit pendant le sommeil. Ces variations sont normales. Chaque fois qu’un changement entraîne une augmentation transitoire de la tension artérielle, l’un des mécanismes de compensation de l’organisme est déclenché pour neutraliser ce changement et maintenir la tension artérielle à des niveaux normaux. Par exemple, une augmentation de la quantité de sang pompée par le cœur, qui tend à augmenter la pression artérielle, provoque la dilatation des vaisseaux sanguins et une augmentation de l’excrétion rénale de sodium et d’eau, ce qui tend à réduire la pression artérielle.