L’épreuve d’effort mesure la fonction cardiaque par électrocardiographie (ECG) pendant que le cœur est soumis à un effort, soit par le biais d’une activité physique, soit par un médicament utilisé pour stimuler le cœur.

Exposer le cœur à un effort (par le biais d’une activité physique ou de stimulants pour le forcer à battre plus rapidement et plus fort) permet d’identifier une maladie des artères coronaires. Dans la maladie coronarienne, le flux sanguin dans les artères coronaires (qui irriguent le muscle cardiaque) est partiellement ou complètement obstrué. Si les artères coronaires ne sont que partiellement obstruées, le cœur peut recevoir un apport sanguin suffisant au repos mais pas en cas d’effort physique. Tester le cœur durant l’effort peut donc permettre d’identifier une maladie coronarienne.

Comme les épreuves de stress à l’effort surveillent spécifiquement le fonctionnement du cœur, elles permettent aux médecins de distinguer les troubles liés à une maladie cardiaque de ceux liés à d’autres problèmes qui limitent l’exercice, comme les troubles pulmonaires, l’anémie, et une mauvaise forme physique générale.

Pendant l’épreuve d’effort, une activité physique ou un médicament est utilisé pour stimuler le cœur, généralement en le faisant battre plus rapidement, et le patient est testé pour détecter des signes d’insuffisance du flux sanguin vers le cœur. Le patient est également surveillé pour détecter des symptômes suggérant un flux de sang inadéquat vers le cœur, comme une hypotension artérielle, un essoufflement et une douleur thoracique.

Le plus souvent, un électrocardiogramme (ECG) est pratiqué dans l’épreuve d’effort pour détecter la diminution du flux sanguin dans les artères coronaires. Des tests plus précis mais plus coûteux, comme une échocardiographie et une scintigraphie, sont parfois effectués dans le cadre d’une épreuve d’effort.

Aucun test n’est infaillible. Parfois, ces tests montrent des anomalies chez des patients qui n’ont pas de maladie des artères coronaires (résultat faux-positif). Parfois les tests ne montrent aucun anomalie chez les patients atteints de la maladie (résultat faux-négatif). Chez les personnes asymptomatiques, surtout chez les plus jeunes, la probabilité d’une maladie coronarienne est faible, même si le test montre des résultats anormaux. Dans de tels cas, il est plus vraisemblable qu’un résultat même positif soit, en réalité, négatif. Ce faux-positif peut entraîner des inquiétudes et des frais médicaux considérables. Pour cette raison, la plupart des experts déconseillent les épreuves de stress à l’effort systématiques (pour effectuer un dépistage avant un programme d’exercice physique par exemple, ou pour une évaluation d’assurance-vie) chez les personnes asymptomatiques.