Décoloration de la langue et autres modifications

En cas de langue géographique, certaines zones de la langue sont rouges et lisses (comme des ulcères), souvent avec une marge blanche. D’autres zones, blanches ou jaunes et rugueuses, peuvent évoquer un psoriasis ou être provoquées par un psoriasis. Les aires de dyschromie se déplacent au fil des semaines et des années. Cette affection est en général indolore et ne nécessite pas de traitement. La langue géographique est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes, et le risque de la développer est plus faible chez les fumeurs.

Si les personnes développent des symptômes, l’application des corticoïdes à faibles doses peut parfois aider.

En cas de langue fissurée, de profonds sillons se situent à la surface de la langue. La cause est inconnue, mais la langue peut se fissurer en cas de langue géographique et de certaines autres affections. En général, il n’y a pas de symptôme et aucun traitement n’est nécessaire.

En cas de langue velue, de la kératine (protéine naturellement présente dans les cheveux, la peau et les ongles) s’accumule sur les projections normales sur le dessus de la langue (papilles) et lui donne un aspect velu. Une langue velue peut se développer lorsque des débris alimentaires sont coincés dans les papilles lorsque les personnes ne se nettoient pas correctement la bouche. La langue peut également prendre cet aspect chevelu après de la fièvre, un traitement antibiotique ou lors de l’utilisation trop fréquente de bains de bouche contenant du peroxyde.

Cette « pilosité » sur le dessus de la langue ne doit pas être confondue avec une leucoplasie chevelue. La leucoplasie chevelue se compose de plaques blanches d’aspect chevelu sur le côté de la langue provoquées par le virus d’Epstein-Barr. Elle se développe généralement chez des personnes atteintes de pathologies qui suppriment le système immunitaire, notamment l’infection par le VIH.

Décoloration de la langue et modifications de la surface de la langue Langue framboisée La langue fraise correspond à une langue rouge couverte de petites « graines ». Les papilles filiformes, des structures en forme de fil à la surface de la langue, se détachent alors que les structures en forme de champignon (papilles fongiformes) restent. Ce sont ces dernières qui ressemblent à des « graines de fraises ». La langue fraise peut également être le premier signe de la scarlatine. ... en apprendre davantage SCIENCE PHOTO LIBRARY Langue géographique La surface de la langue présente de grosses taches irrégulières qui ont l’aspect de pays sur une carte. Photo avec l’aimable permission de Casey Campbell, DDS, MS. Langue géographique (avec langue fissurée) Glossite migratrice bénigne (langue géographique) dans laquelle les projections normales (papilles) de la surface de la langue sont perdues et entourées de zones surélevées blanc-jaune. La langue montre également des fissures (rainures profondes sur le dessus et les côtés de la langue), qui coexistent souvent avec la langue géographique. © Springer Science+Business Media ... en apprendre davantage Langue velue La langue est brunâtre et d’aspect chevelu suite à une accumulation de kératine sur les projections normales sur le dessus de la langue (papilles). ... en apprendre davantage Photo avec l’aimable permission de Craig B. Fowler, DDS. Langue framboisée La langue fraise correspond à une langue rouge couverte de petites « graines ». Les papilles filiformes, des structures en forme de fil à la surface de la langue, se détachent alors que les structures en forme de champignon (papilles fongiformes) restent. Ce sont ces dernières qui ressemblent à des « graines de fraises ». La langue fraise peut également être le premier signe de la scarlatine. ... en apprendre davantage SCIENCE PHOTO LIBRARY Langue géographique La surface de la langue présente de grosses taches irrégulières qui ont l’aspect de pays sur une carte. Photo avec l’aimable permission de Casey Campbell, DDS, MS. Langue géographique (avec langue fissurée) Glossite migratrice bénigne (langue géographique) dans laquelle les projections normales (papilles) de la surface de la langue sont perdues et entourées de zones surélevées blanc-jaune. La langue montre également des fissures (rainures profondes sur le dessus et les côtés de la langue), qui coexistent souvent avec la langue géographique. © Springer Science+Business Media ... en apprendre davantage Langue velue La langue est brunâtre et d’aspect chevelu suite à une accumulation de kératine sur les projections normales sur le dessus de la langue (papilles). ... en apprendre davantage Photo avec l’aimable permission de Craig B. Fowler, DDS.

