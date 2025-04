Préparatifs de voyage

La bonne préparation au voyage est un élément essentiel, même pour les personnes en bonne santé. Les coûts relatifs à l’organisation du voyage sont nettement moindres que ceux du traitement d’une maladie à l’étranger.

Avant de voyager, les personnes et leurs prestataires médicaux doivent passer en revue les itinéraires prévus et les antécédents médicaux pertinents, les vaccins recommandés, les mesures de prévention des infections telles que le paludisme et la diarrhée du voyageur, ainsi que des conseils pour éviter les blessures. Chez les voyageurs plus âgés, les causes les plus fréquentes de décès sont les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux (AVC) ; pour les autres voyageurs, les accidents de circulation constituent la cause la plus fréquente de décès.

Comment protéger votre santé p... Vidéo

Trousses à pharmacie de voyage Les trousses à pharmacie de voyage sont utiles en cas de blessures et de maladies mineures. Les éléments utiles comprennent les suivants : Articles de premiers secours (tels que bandages, adhésif, bandage élastique)

Antalgiques (tels que paracétamol ou anti-inflammatoires non stéroïdiens [AINS])

Décongestionnants (tels que phényléphrine)

Antiacides

Antibiotiques

Médicaments antidiarrhéiques (comme le lopéramide) Il faut également envisager des médicaments topiques, tels qu’une crème à 1 % d’hydrocortisone, une crème antifongique vendue sans ordonnance et une pommade antibiotique. Il faut également envisager des médicaments topiques, tels qu’une crème à 1 % d’hydrocortisone, une crème antifongique vendue sans ordonnance et une pommade antibiotique. Les voyageurs doivent emporter leur kit médical de voyage, leurs médicaments sur ordonnance, des lunettes ou des lentilles supplémentaires (ainsi qu’une ordonnance écrite en cours de validité) et des piles de prothèse auditive en cas de perte, de vol ou de retard dans l’arrivée du bagage. Les personnes qui ont des besoins alimentaires et médicaux spécifiques doivent soigneusement planifier leur voyage et transporter leur propre alimentation et diverses fournitures. Des problèmes majeurs peuvent souvent être évités avec quelques précautions guidées par le bon sens. L’Administration américaine de la sécurité des transports (Transportation Safety Administration, TSA) interdit de transporter des récipients contenant plus de 90 ml de liquide ou de gel sur un vol commercial, mais la TSA autorise des quantités plus importantes de liquides, de gels et d’aérosols médicalement nécessaires dans des quantités raisonnables pour le voyage. Ces articles doivent être déclarés aux agents de la TSA au point de contrôle pour inspection (voir tsa.gov).

Assurance maladie de voyage Une assurance maladie est importante pour les voyageurs. Même pour un voyage national, certains types d’assurances n’offrent qu’une couverture limitée pour les soins de santé loin de chez soi. Il est donc conseillé au voyageur de bien se renseigner avant de partir. La couverture par une assurance pose plus souvent problème dans le cas des voyages internationaux. Certaines assurances limitent la couverture concernant les vaccins et la médecine préventive, alors que des vaccins sont obligatoires pour entrer dans certains pays. De même, Medicare et de nombreux régimes d’assurance maladie ne sont pas valables à l’étranger et ne couvrent pas les frais des traitements délivrés en dehors des États-Unis. En outre, dans certains hôpitaux en dehors de l’UE, des dépôts d’argent ou encore le règlement préalable de la totalité des dépenses peuvent être perçus avant de commencer le traitement. Afin d’éviter des coûts élevés ou de rencontrer des difficultés pour obtenir des soins, les voyageurs doivent s’assurer que leur couverture internationale, le cas échéant, est suffisante, savoir comment obtenir une autorisation préalable pour être soignés à l’étranger et enfin, comment obtenir un remboursement des frais de santé engagés après une urgence. Une assurance maladie de voyage, comprenant le rapatriement d’urgence, peut être souscrite dans de nombreuses agences commerciales, dans des agences de voyages et dans certaines grandes sociétés de cartes de crédit. Les voyageurs peuvent souhaiter souscrire une assurance pour des services tels que Soins d’urgence (environ 1 personne sur 30 voyageant à l’étranger nécessite des soins d’urgence)

Transports, avec le personnel médical, l’équipement et les soins d’accompagnement, dans les pays étrangers ou pour revenir aux États-Unis

Soins dentaires

Soins prénataux ou postnataux

Médicaments sur ordonnance perdus ou volés

Traducteurs médicaux L’Association internationale pour l’assistance médicale aux voyageurs (IAMAT, www.iamat.org), une organisation sans but lucratif, propose une liste de médecins parlant anglais dans le monde entier. Certaines organisations et certains sites Internet mettent à disposition des listes de médecins parlant la langue du voyageur et qui exercent dans les différents pays étrangers. Les consulats peuvent aussi aider les voyageurs à trouver des services médicaux d’urgence. Tableau Contacts utiles pour les personnes voyageant à l’étranger Tableau

Vaccinations pour les voyages Les vaccinations sont importantes lorsque l’on voyage dans la plupart des pays en développement et sont obligatoires pour l’entrée dans certains pays. Idéalement, les voyageurs doivent consulter leurs professionnels de santé habituels au moins 6 à 8 semaines avant leurs voyages, afin de recevoir les éventuels vaccins nécessaires et de s’assurer qu’ils sont à jour sur toutes leurs vaccinations de routine, y compris contre le COVID-19. Un certificat de vaccination international représente le meilleur document pour prouver le type et la date des vaccinations effectuées. Le certificat est facile à transporter et peut être obtenu auprès de nombreuses cliniques de voyage. Le site Internet des Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) fournit des informations générales à jour sur les voyages et les vaccinations, des recommandations de prévention du paludisme (également disponibles en appelant le numéro d’assistance des CDC sur le paludisme : 855-856-4713). (Voir aussi Paludisme.) Tableau Vaccins pour les voyages internationaux*,† Tableau