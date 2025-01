Les médecins posent d’abord des questions sur les symptômes et les antécédents médicaux et sociaux de la personne. Le médecin réalise ensuite un examen clinique. Les observations faites par les médecins pendant le relevé des antécédents et l’examen clinique les aiguillent souvent sur la cause de la perte de poids et les examens complémentaires à réaliser le cas échéant (voir tableau Quelques causes et caractéristiques fréquentes de la perte de poids involontaire).

Les médecins demandent combien de poids les personnes ont perdu et sur quelle période. Les médecins peuvent poser des questions concernant les sujets suivants :

Le changement de taille de vêtements, l’appétit et la prise alimentaire

D’éventuelles difficultés à déglutir

Un changement dans la fréquence d’émission des selles

Les autres symptômes ressentis, tels que fatigue, malaise, fièvre et sueurs nocturnes

Les antécédents éventuels d’un trouble entraînant une perte de poids

Les médicaments et drogues que prennent les personnes, y compris les médicaments sur ordonnance, en vente libre, les drogues récréatives et les produits de phytothérapie

Les changements éventuels dans la situation personnelle (par exemple, perte d’un être cher, perte d’indépendance ou d’un emploi, arrêt d’une routine de prise de repas en commun)

Pendant l’examen clinique, les médecins vérifient les signes vitaux pour détecter une fièvre, une fréquence cardiaque rapide, une respiration rapide et une tension artérielle basse. L’examen clinique général est très approfondi parce que de nombreux troubles peuvent entraîner une perte de poids involontaire. Les médecins examinent le cœur, les poumons, l’abdomen, la tête et le cou, les seins, le système nerveux, le rectum (y compris par un examen de la prostate chez les hommes et par une analyse de selles pour y détecter la présence de sang), les organes génitaux, le foie, la rate, les ganglions lymphatiques, les articulations et la peau. Les médecins évaluent aussi l’humeur des personnes.

Le poids est déterminé et le médecin calcule l’indice de masse corporelle.