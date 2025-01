Troubles du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée

Les enfants atteints de la maladie des urines à odeur de sirop d’érable ne parviennent pas à métaboliser les acides aminés leucine, isoleucine et valine. Les sous-produits de ces acides aminés s’accumulent, provoquant des symptômes neurologiques, notamment des convulsions et une déficience intellectuelle. Ces sous-produits donnent également aux substances et liquides corporels, tels que les urines, la sueur et le cérumen, une odeur semblable à celle du sirop d’érable. La maladie est plus fréquente dans les familles mennonites.

Il existe de nombreuses formes de la maladie des urines à odeur de sirop d’érable. Dans la forme la plus grave, les nourrissons présentent des vomissements et sont léthargiques, puis ils développent des troubles neurologiques, avec des convulsions et un coma, dès les premiers jours de vie ; ils peuvent décéder en quelques jours ou semaines s’ils ne sont pas traités. Dans les formes légères, les enfants semblent d’abord normaux, mais lorsqu’ils sont stressés, par exemple par une infection, une intervention chirurgicale ou un autre stress physique, ils peuvent vomir, tituber en marchant, être confus et tomber dans le coma.

Pour diagnostiquer la maladie des urines à odeur de sirop d’érable, les médecins recherchent des taux élevés d’acides aminés dans le sang. Le diagnostic est confirmé par une analyse génétique.

Les médecins traitent les nourrissons atteints de la forme sévère de la maladie en limitant strictement le régime alimentaire et parfois en éliminant certaines substances du sang via un cathéter inséré dans la paroi abdominale jusque dans l’abdomen (ce que l’on appelle dialyse péritonéale) ou en utilisant une machine en dehors du corps pour éliminer et purifier le sang (ce que l’on appelle hémodialyse). Les médecins préconisent également l’hydratation et la nutrition par voie intraveineuse.

Une supplémentation en vitamine B1 (thiamine) est bénéfique à certains enfants atteints de la forme légère de la maladie. Une fois la maladie contrôlée, les enfants doivent continuer de suivre un régime alimentaire artificiel strict pauvre en leucine, isoleucine et valine.

Les personnes qui s’occupent de ces enfants doivent disposer d’un plan d’urgence afin de faire face à une crise soudaine, car elle peut entraîner une accumulation de substances toxiques dans le sang et un faible taux de sucre dans le sang (ce que l’on appelle crise métabolique). Les crises soudaines sont le plus souvent déclenchées par des infections courantes.

Une greffe de foie guérit cette maladie.