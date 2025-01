Les nourrissons atteints de cette maladie sont normaux à la naissance. Les premiers symptômes, notamment la luxation du cristallin, responsable d’une forte baisse de l’acuité visuelle, débutent en général après l’âge de 3 ans.

La plupart des enfants présentent des anomalies au niveau du squelette, notamment l’ostéoporose. Les enfants sont habituellement maigres, avec une colonne vertébrale courbée, des déformations au niveau du thorax, des membres allongés et de longs doigts semblables à des pattes d’araignée.

En l’absence de diagnostic et de traitement précoce, les troubles mentaux (psychiatriques) et comportementaux et les retards mentaux sont courants.

L’homocystinurie augmente le risque de coagulation spontanée du sang ; ce qui peut provoquer des accidents vasculaires cérébraux, une hypertension artérielle et de nombreux autres troubles graves.