Le plus souvent, l’iléus méconial est une manifestation précoce de la mucoviscidose. La mucoviscidose est une maladie héréditaire qui rend les sécrétions intestinales trop épaisses et visqueuses. Elles accrochent à la paroi de l’intestin et une occlusion de l’intestin grêle se forme. Ces sécrétions extrêmement visqueuses sont la première manifestation de la maladie chez 10 à 20 % des enfants atteints de mucoviscidose. Les nouveau-nés qui ont un iléus méconial développent presque toujours d’autres symptômes de mucoviscidose plus tard.

Le syndrome du bouchon méconial est similaire à l’iléus méconial, si ce n’est que c’est le gros intestin qui est obstrué par du méconium.