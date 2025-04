Chez le nouveau-né, la cholestase peut avoir les causes suivantes :

Atrésie biliaire (obstruction des canaux biliaires)

Kystes biliaires

Infection

Trouble immunitaire

Troubles métaboliques

Anomalies génétiques

Causes toxiques

L’atrésie biliaire est une obstruction des canaux biliaires qui commence chez le fœtus à la fin de la grossesse ou au cours des premières semaines suivant la naissance. Elle est plus fréquente chez les nourrissons nés à terme que chez les prématurés ou les nouveau-nés. Les nourrissons touchés présentent généralement une jaunisse dès les premières semaines suivant la naissance.

Les kystes biliaires ou kystes des canaux biliaires sont des hypertrophies de certaines parties des canaux biliaires. Ces kystes rares sont généralement causés par une malformation congénitale dans la région où le canal cholédoque et le canal pancréatique se rejoignent (voir Figure Anatomie du foie). Les kystes biliaires sont plus fréquents chez les nourrissons qui sont atteints de polykystose rénale (PKR). La PKR est une maladie héréditaire qui entraîne la formation de kystes dans les reins.

Certaines infections peuvent provoquer une cholestase chez le nouveau-né. Les organismes concernés sont les suivants :

La maladie gestationnelle allo-immune du foie est une maladie qui survient avant la naissance. Elle se caractérise par le fait que des anticorps de la mère traversent le placenta et attaquent le foie du fœtus.

Les troubles métaboliques entraînant une cholestase sont nombreux. Ils comprennent : déficit en alpha-1 antitrypsine, galactosémie, tyrosinémie, anomalies des acides biliaires et troubles de l’oxydation des acides gras. Ces troubles surviennent lorsque le nouveau-né ne possède pas une enzyme nécessaire pour dégrader une substance spécifique, ce qui permet aux substances toxiques de s’accumuler dans le foie et de l’abîmer.

Les anomalies génétiques, telles que le syndrome d’Alagille et la mucoviscidose, peuvent entraîner une cholestase chez le nouveau-né. Les anomalies génétiques et d’autres mutations génétiques peuvent perturber la production et l’excrétion normales de la bile, ce qui entraîne une cholestase.

Les causes toxiques comprennent le recours à l’alimentation par intraveineuse (nutrition parentérale) chez les nouveau-nés grands prématurés ou chez les nourrissons qui présentent un syndrome de l’intestin court. Ces dernières années, certains établissements ont commencé à utiliser un type de lipides différent pour la formulation par voie intraveineuse, ce qui semble réduire le risque de cholestase.

Le terme hépatite néonatale décrit toute inflammation du foie du nouveau-né dont la cause n’a pas été identifiée. Ce diagnostic est de plus en plus rare, car les progrès scientifiques permettent aux examens de déterminer plus efficacement une cause exacte.