Normalement, presque tous les nouveau-nés excrètent du méconium (matière vert foncé considérée comme la première défécation) au cours des 24 premières heures de vie. Une expulsion retardée du méconium évoque une maladie de Hirschsprung.

Ultérieurement, les enfants souffrant de la maladie de Hirschsprung peuvent présenter des symptômes évoquant une occlusion intestinale, tels que des vomissements teintés de bile, un ballonnement de l’abdomen, le refus de s’alimenter, une malnutrition et une constipation. Si seule une petite partie de l’intestin est concernée, l’enfant peut présenter des symptômes plus légers et le diagnostic n’aura lieu que plus tard pendant l’enfance ou, dans de rares cas, à l’âge adulte.

L’entérocolite de Hirschsprung provoque une fièvre subite, un ballonnement de l’abdomen et une diarrhée profuse et, parfois, sanguinolente.