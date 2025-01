Présentation des malformations cardiaques

La circulation sanguine du fœtus diffère de celle des enfants et des adultes.

Chez les enfants et les adultes, la totalité du sang ramené au cœur depuis l’organisme (sang veineux bleu, pauvre en oxygène) entre dans l’oreillette droite puis est envoyée dans l’artère pulmonaire par le ventricule droit, afin de parvenir aux poumons. Dans les poumons, le sang est oxygéné dans les sacs d’air des poumons (alvéoles) et libère aussi le dioxyde de carbone qu’il transporte (voir Échanges d’oxygène et de dioxyde de carbone). De retour des poumons, ce sang rouge et riche en oxygène entre dans l’oreillette gauche et puis le ventricule gauche qui le pompe hors du cœur vers le reste du corps, d’abord à travers une grande artère appelée aorte, puis à travers d’autres artères plus petites.

Chez le fœtus, le chemin par lequel le sang circule dans le cœur et les poumons est différent. Le fœtus étant à l’intérieur de l’utérus, il n’est pas exposé à l’air et ses poumons sont affaissés et remplis de liquide amniotique (le liquide contenu dans l’utérus pendant la grossesse). Comme le fœtus ne respire pas d’air dans l’utérus, son sang est oxygéné par le placenta. Le sang de la mère riche en oxygène circule dans les vaisseaux sanguins de l’utérus. Le sang de la mère ne parvient pas directement au fœtus. Seul l’oxygène contenu dans le sang de la mère passe dans le sang fœtal dans le placenta, puis dans les vaisseaux sanguins ombilicaux (dans le cordon ombilical).

Avant la naissance, la majorité du sang veineux ne passe pas par les poumons non fonctionnels avant d’arriver dans le côté droit du cœur. À la place, il emprunte deux « raccourcis » (dérivations) pour atteindre le reste du corps du fœtus. Ces raccourcis sont les suivants :

Le foramen ovale, un passage entre les deux parties supérieures du cœur, l’oreillette droite et l’oreillette gauche

Le canal artériel, un vaisseau sanguin qui relie les deux artères majeures qui partent du cœur, l’artère pulmonaire et l’aorte

Circulation cardiaque fœtale Vidéo

Chez le fœtus, le sang veineux qui arrive au cœur a reçu de l’oxygène provenant du placenta. Ce sang oxygéné peut être envoyé à l’organisme par le foramen ovale et le canal artériel, en contournant largement les poumons non fonctionnels. Ce schéma de circulation change immédiatement après la naissance. Lorsque le nouveau-né passe dans le canal utérin, tout le liquide est expulsé des poumons. Lorsqu’il respire pour la première fois, ses poumons se remplissent d’air, qui apporte de l’oxygène. Lorsque le cordon ombilical est coupé, le placenta (et donc par là même, la circulation sanguine de la mère) n’est plus connecté à la circulation du nouveau-né, et tout l’oxygène provient alors des poumons. Le foramen ovale et le canal artériel n’ont donc plus de raison d’être et ils se ferment quelques jours à quelques semaines après la naissance, après quoi la circulation sanguine du nouveau-né est la même que celle des adultes. Il arrive parfois que le foramen ovale ne se referme pas (foramen ovale perméable), mais cela n’entraîne généralement pas de problèmes de santé.