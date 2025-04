Utilisation de substances pendant la grossesse

Le tabagisme présente des risques pour les femmes enceintes et le fœtus. Les femmes qui essaient de commencer une grossesse ou qui sont enceintes doivent essayer d’arrêter de fumer. Les professionnels de la santé peuvent fournir des ressources sur les programmes de sevrage tabagique.

L’effet le plus constant du tabac sur le fœtus est

Un poids plus faible à la naissance (retard de croissance)

Plus la femme fume pendant sa grossesse, moins le poids de l’enfant sera élevé.

Les malformations congénitales du cœur, du cerveau et du visage sont plus fréquentes chez les bébés de femmes qui fument.

Le risque des maladies suivantes peut augmenter :

De plus, les enfants nés de femmes fumeuses présentent une insuffisance légère (mais quantifiable) de croissance et de développement intellectuel et comportemental. On estime que ces effets sont liés au monoxyde de carbone et à la nicotine. Le monoxyde de carbone peut réduire l'apport des tissus en oxygène. La nicotine stimule la libération d'hormones provoquant une constriction des vaisseaux (vasoconstriction) qui irriguent l'utérus et le placenta, en réduisant ainsi l'apport en oxygène et en nutriments du fœtus.

En raison des effets nocifs potentiels du tabagisme durant la grossesse, les femmes enceintes doivent s’efforcer au maximum de ne pas fumer pendant leur grossesse, notamment discuter des stratégies possibles avec leur médecin.

La femme enceinte doit éviter toute exposition au tabagisme passif qui peut être néfaste pour le fœtus.