‡ Chez la majorité des patients souffrant de douleur abdominale chronique, les médecins procèdent généralement à des analyses standards de sang et d’urine, de type numération formule sanguine, analyses de sang visant à évaluer le fonctionnement du foie et du pancréas, et analyse d’urine. D’autres tests sont effectués en fonction des résultats de ces analyses et de l’examen.