Chutes chez les adultes plus âgés

Avant la chute, les personnes n’ont souvent aucun symptôme. Lorsqu’un obstacle dans l’environnement ou une situation dangereuse entraîne une chute, il y a peu ou pas d’avertissement. Cependant, si la chute est partiellement ou complètement due à l’état de santé les personnes, on peut avoir remarqué les symptômes avant la chute. Les symptômes peuvent inclure :

Étourdissement ou vertige

Sensation de vertige

Battements de cœur forts, et rapides ou irréguliers (palpitations)

Après une chute, les blessures sont fréquentes et ont tendance à être plus graves à mesure que l’on vieillit. Plus de la moitié des chutes entraînent au moins une légère blessure, comme un bleu, une entorse de ligament ou un muscle froissé. La plupart des blessures graves sont des fractures osseuses, des déchirements de ligaments, des coupures profondes et des lésions d’un organe comme un rein ou le foie. Environ 2 % des chutes entraînent une fracture de la hanche. Les autres os (haut du bras, poignet et bassin) sont fracturés dans environ 5 % des chutes. Certaines chutes entraînent une perte de connaissance ou une blessure à la tête.

Les chutes peuvent entraîner davantage de problèmes si les personnes ne se lèvent pas tout de suite ou ne font pas venir de l’aide. Ces situations peuvent faire très peur et les personnes peuvent se sentir impuissantes. Rester au sol, même pendant quelques heures seulement, peut entraîner des problèmes, tels que :

Déshydratation

Basse température du corps (hypothermie)

Pneumonie

Rhabdomyolyse (destruction des tissus musculaires pouvant endommager les reins ou entraîner une insuffisance rénale)

Escarres

Les effets d’une chute peuvent durer longtemps. Environ la moitié des personnes qui marchaient avant de chuter et de se casser la hanche ne peuvent plus marcher aussi bien après, même après un traitement et une rééducation. Les personnes qui ont fait une chute peuvent développer une peur de la chute qui leur enlève toute confiance en elles-mêmes. En conséquence, elles peuvent rester chez elles et abandonner des activités, comme faire les courses, aller voir des amis et faire le ménage. Lorsque l’on est moins actif, les articulations se raidissent et les muscles s’affaiblissent. Les articulations raides et les muscles faibles peuvent augmenter le risque de chute et rendre l’activité et l’indépendance plus difficiles. Pour beaucoup de personnes, les chutes représentent un élément important à prendre en compte dans la décision de déménager dans une maison de santé ou une résidence assistée. C’est pour toutes ces raisons que les chutes peuvent considérablement réduire la qualité de vie.

Certaines chutes peuvent être graves et entraîner la mort. Le décès peut survenir immédiatement, par exemple, lorsque la tête frappe contre une surface dure et que cela provoque un saignement incontrôlé dans le cerveau ou autour de celui-ci. Le décès survient beaucoup plus fréquemment plus tard, à la suite des complications des blessures graves provoquées par la chute.