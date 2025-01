Lésions de la moelle épinière et des vertèbres

Quand la colonne vertébrale est lésée, les personnes ressentent normalement des douleurs dans la partie affectée du cou ou du dos. La zone au-dessus de la lésion peut être sensible au toucher, en particulier s’il y a une fracture. Si la moelle épinière est lésée, les nerfs se trouvant au site et en dessous du site de la lésion fonctionnent mal, ce qui se traduit par une perte de contrôle musculaire et une perte de sensation. Toutefois, les enfants peuvent souffrir de lésions de la moelle épinière dans lesquelles les nerfs ne fonctionnent mal que temporairement et brièvement. Ils peuvent ressentir des douleurs fulgurantes le long des bras et des jambes.

La nature et l’étendue de la perte de fonction au niveau des bras et des jambes dépendent de l’emplacement de la lésion de la moelle épinière. Par exemple, en cas de lésion au niveau du cou, la personne peut perdre la capacité de mouvement et de sensation dans les deux bras et les deux jambes, tandis qu’une lésion située plus bas pourra n’entraîner qu’un dysfonctionnement des jambes. Une personne peut perdre le contrôle de sa capacité à uriner et à aller à la salle, ainsi que perdre la fonction sexuelle, quel que soit l’emplacement de la lésion de la moelle épinière.

Quand des lésions nerveuses surviennent, la perte de contrôle musculaire ou de sensation peut être temporaire ou permanente, partielle ou totale, selon la gravité de la lésion. Une lésion qui sectionne la moelle épinière ou détruit le conduit nerveux dans la moelle épinière entraîne une paralysie permanente, mais une lésion fermée qui heurte violemment la moelle épinière peut causer une faiblesse temporaire pouvant durer des jours, des semaines, voire des mois. Parfois, le gonflement cause des symptômes qui suggèrent une lésion plus sévère qu’elle ne l’est, mais habituellement les symptômes s’estompent quand le gonflement diminue.

Une perte partielle de contrôle musculaire entraîne une faiblesse musculaire. La paralysie fait souvent référence à une perte totale. Quand les muscles sont paralysés, ils deviennent souvent mous (flasques) et perdent leur tonus. Les réflexes musculaires que les médecins testent à l’aide d’un marteau sont faibles ou absents. Mais quand la moelle épinière est lésée, la paralysie peut progresser des semaines plus tard et se transformer en contractures musculaires prolongées, involontaires (appelée paralysie spastique). Dans ce cas, les réflexes musculaires sont plus forts qu’à l’état normal.

Où la moelle épinière est-elle endommagée ?