Présentation des fractures

Lorsque la plupart des tissus comme la peau, les muscles et les organes internes sont significativement lésés, ils guérissent en formant un tissu cicatriciel qui prend la place du tissu lésé. Le tissu cicatriciel a souvent un aspect différent du tissu sain ou interfère avec le fonctionnement d’une certaine manière. Au contraire, l’os guérit en produisant du tissu osseux.

Lorsqu’un os guérit spontanément après une fracture, cette dernière devient souvent presque indétectable. Même les os ayant été brisés, lorsqu’ils sont traités de manière appropriée, peuvent souvent être réparés et fonctionner normalement.

La rapidité de la guérison osseuse dépend de l’âge de la personne et des éventuels autres troubles présents. Par exemple, les enfants guérissent beaucoup plus rapidement que les adultes. Les troubles qui perturbent le flux sanguin (tels que le diabète et la maladie artérielle périphérique) ralentissent la guérison.

Les fractures guérissent en trois étapes qui se recoupent :

Inflammation

Réparation

Remodelage

Lors de la phase d’inflammation, la guérison commence immédiatement après la fracture. Les cellules du système immunitaire se déplacent vers la zone de la lésion et éliminent le tissu lésé, les fragments osseux et le sang qui s’écoule des vaisseaux sanguins endommagés.

Les cellules immunitaires libèrent des substances qui attirent davantage de cellules immunitaires, augmentent le flux sanguin vers la zone et font pénétrer davantage de liquides dans la zone lésée. Ainsi, la zone autour de la fracture devient inflammatoire : rouge, enflée et sensible.

La phase inflammatoire atteint son activité maximale en quelques jours, mais il lui faut plusieurs semaines pour disparaître. Ce processus cause la majeure partie de la douleur ressentie par les personnes après une fracture.

À ce stade et à celui de la réparation, le membre fracturé doit la plupart du temps être immobilisé, par exemple à l’aide d’un plâtre ou d’une attelle.

Cette étape de la réparation commence quelques jours après la blessure et dure des semaines, voire des mois. Le nouvel os (que l’on appelle cal) est fabriqué pour réparer la fracture. Ce nouvel os, que l’on appelle cal externe, ne contient tout d’abord pas de calcium (minéral conférant à l’os sa résistance et sa densité). Ce nouvel os est souple et caoutchouteux. Ainsi, il peut être facilement altéré et peut laisser l’os en cours de guérison se déplacer. Aussi, il ne peut être observé sur les radiographies.

Lors de la phase de remodelage, l’os est dégradé, reconstruit et restauré dans son état antérieur. Le remodelage prend plusieurs mois. Du calcium est déposé dans le cal, qui devient alors beaucoup plus raide et résistant et facile à observer sur les radiographies, et la forme et la structure normales de l’os sont restaurées.

À ce stade, la personne peut commencer à utiliser progressivement le membre touché normalement. Les personnes doivent progressivement reprendre leurs activités normales et progressivement augmenter la contrainte ou l’appui sur la partie affectée.