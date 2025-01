La guerre biologique consiste à utiliser des agents microbiologiques comme armes. Cette utilisation est interdite par le droit international et n’a été que rarement rapportée lors des dernières guerres modernes, malgré l’intense préparation et la constitution de larges stocks d’agents biologiques au 20e siècle.

(Voir également Présentation d’incidents impliquant des armes de destruction massive.)

Cependant, certains pensent que les armes biologiques seraient des armes idéales pour les terroristes. Elles peuvent être administrées de façon occulte et leurs effets se manifestent après une période de latence permettant aux auteurs d’échapper à toute détection.

Les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) ont établi une liste prioritaire d’agents biologiques et de toxines (voir le tableau Agents biologiques et toxines de la liste à haute priorité des CDC). La priorité la plus élevée est attribuée à la Catégorie A.

L’utilisation délibérée d’armes biologiques dans le but de causer une destruction massive impliquerait probablement l’utilisation d’aérosols. La maladie du charbon par inhalation et la peste pulmonaire sont les deux maladies qui se déclareraient très probablement dans ces circonstances.

Tableau Agents biologiques et toxines de la liste à haute priorité des CDC* Tableau

Reconnaissance des lésions causées par des armes biologiques Les médecins peuvent éprouver des difficultés à distinguer l’utilisation d’une arme biologique d’une épidémie naturelle de maladie. Les indices révélateurs d’une origine délibérée plutôt que naturelle comprennent les éléments suivants : Les cas de maladie ne se rencontrent habituellement pas dans la région géographique en question

La répartition des cas est inhabituelle parmi les segments de la population en cause

Les taux de maladie diffèrent de manière significative entre les personnes à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments

Les flambées surviennent dans diverses régions géographiques séparées

Des flambées multiples, simultanées ou en série de différentes maladies se manifestent dans la même population

Les voies d’exposition (comme l’inhalation) sont inhabituelles

Une maladie qui affecte habituellement les animaux se manifeste chez l’homme

Une maladie qui affecte normalement les animaux se manifeste dans une région où l’espèce animale en question n’est pas présente habituellement

La sévérité de la maladie est anormale

Les souches d’agents infectieux sont inhabituelles

Le traitement de référence s’avère inefficace Les symptômes, le diagnostic et le traitement des personnes atteintes des maladies ci-dessous, causées par des armes biologiques à risque élevé, sont traités dans une autre partie des MANUELS : Anthrax

Peste

Variole

Tularémie

Fièvres hémorragiques virales Les médecins peuvent avoir besoin d’isoler les personnes ayant été exposées à une arme biologique et de mettre en quarantaine les personnes ayant été en contact avec une personne exposée.

Réponse aux lésions provoquées par des armes biologiques Comme les périodes d’incubation des maladies causées par les armes biologiques sont relativement longues, les personnes seront vraisemblablement traitées dans un hôpital. Selon l’organisme infectieux spécifique responsable, ces personnes recevront des vaccins, des antibiotiques ou des médicaments antiviraux. Les personnes ayant été en contact avec les victimes reçoivent parfois un traitement préventif. Pour de nombreuses armes biologiques, il n’existe ni traitement ni vaccin spécifique. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur et ne reflètent en rien la politique officielle du Département de l’Armée, du Département de la Défense ou du Gouvernement des États-Unis.