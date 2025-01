Infections à Chlamydia et autres infections non gonococciques

Chez la femme, les complications de la chlamydiose incluent :

Cicatrices au niveau des trompes de Fallope

Infection des trompes de Fallope (salpingite)

Infection de la membrane qui tapisse le pelvis et la cavité abdominale (péritonite)

Infection de la zone autour du foie

L’infection peut se propager à l’appareil reproducteur, elle peut infecter l’utérus, les canaux qui relient les ovaires et l’utérus (trompes de Fallope), et parfois la région autour des ovaires. Chez certaines femmes, l’infection se propage jusqu’à la muqueuse pelvienne et la cavité abdominale (péritoine), entraînant une péritonite. Ces infections sont appelées maladies pelviennes inflammatoires (MPI) et provoquent des douleurs abdominales basses sévères et parfois de la fièvre. Parfois, l’infection se concentre dans la zone sur le pourtour du foie, dans la partie supérieure droite de l’abdomen, provoquant des douleurs, de la fièvre, et des vomissements (l’infection porte alors le nom de Syndrome de Fitz-Hugh-Curtis).

Les complications potentielles d’une maladie pelvienne inflammatoire comprennent une infection grave dans tout l’organisme (septicémie), des douleurs abdominales chroniques et la production de tissus cicatriciels dans les trompes de Fallope. Ces cicatrices peuvent être responsables de stérilité et de grossesses extra-utérines.

Chez l’homme, les complications de la chlamydiose incluent :

Infection de l’épididyme

Rétrécissement (sténose) de l’urètre

Les infections à Chlamydia peuvent affecter l’épididyme (épididymite). L’épididyme est le canal enroulé situé au-dessus de chaque testicule (voir la figure Voie du pénis jusqu’à l’épididyme). Cette infection provoque un gonflement douloureux du scrotum d’un côté ou des deux côtés. L’infection peut entraîner un rétrécissement de la voie de passage de l’urine par le pénis (urètre) en raison de la formation de tissu cicatriciel.

Chez toutes les personnes, les complications de la chlamydiose peuvent inclure :

Infection de la membrane qui couvre le blanc de l’œil (conjonctivite)

Arthrite réactionnelle

Les infections génitales à Chlamydia sont parfois responsables d’une inflammation des articulations appelée arthrite réactionnelle. L’arthrite réactionnelle touche souvent une ou quelques articulations simultanément. Les genoux et les autres articulations des jambes sont les plus souvent concernés. L’inflammation semble être due à une réaction immune à l’infection génitale plutôt qu’à la propagation de l’infection au niveau des articulations. Les symptômes durent généralement 1 à 3 semaines après l’infection initiale à Chlamydia. L’arthrite réactionnelle est parfois accompagnée d’autres problèmes, tels qu’une altération de la peau des pieds, des problèmes oculaires et une inflammation de l’urètre.

Arthrite réactionnelle touchant les pieds Image Image publiée avec l’aimable autorisation de Susan Lindsley via la Bibliothèque d’images de santé publique (Public Health Image Library) des Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

Chez le nouveau-né, les complications de l’infection à Chlamydia incluent :

Conjonctivite

Pneumonie

Un nouveau-né peut contracter une infection à Chlamydia pendant l’accouchement si la mère est atteinte d’une cervicite à Chlamydia. Chez les nouveau-nés, l’infection peut entraîner une pneumonie (pneumonie néonatale) ou une conjonctivite (conjonctivite néonatale).