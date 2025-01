La chlamydia est une bactérie qui peut causer plusieurs types d’infection. Une infection à chlamydia fréquente est une infection sexuellement transmissible (IST). Une IST est une infection qui se transmet d’une personne à l’autre par contact sexuel.

Une IST à chlamydia peut affecter les organes génitaux et, chez les femmes, les trompes de Fallope et les ovaires. Les trompes de Fallope relient les ovaires (organes sexuels qui contiennent les ovules) à l’utérus.

Parfois, le fait d’avoir des rapports sexuels oraux avec une personne atteinte de la chlamydia peut causer une infection de la gorge à chlamydia. Le sexe anal peut causer une infection dans le rectum (l’endroit où les excréments sont stockés).

Vous pouvez contracter la chlamydia par des relations sexuelles vaginales, orales ou anales avec une personne infectée

Une femme enceinte peut transmettre la chlamydia aux yeux ou aux poumons de son bébé à la naissance

Vous pouvez ne pas avoir de symptômes même si vous êtes infecté(e), ou vos symptômes peuvent se déclencher plusieurs semaines après l’infection

Chez les hommes, les symptômes comprennent un écoulement du pénis et une sensation de brûlure dans l’urètre (extrémité du pénis) en urinant

Chez les femmes, les symptômes comprennent le besoin d’uriner souvent, une douleur en urinant, et un liquide épais et jaune provenant du vagin (pertes vaginales)

Les femmes qui ne reçoivent pas de traitement peuvent avoir des dommages permanents rendant difficile ou impossible d’avoir un bébé

Si vous êtes sexuellement actif ou active, parlez à votre médecin d’un test de dépistage de la chlamydia

Les médecins traitent la chlamydia avec des antibiotiques

Une femme atteinte de chlamydia et qui ne reçoit pas de traitement peut avoir une annexite. L’annexite est une infection de l’utérus, des trompes de Fallope ou des deux. L’annexite peut également se propager aux ovaires et à la circulation sanguine. L’annexite peut endommager les organes reproducteurs et entraîner des difficultés pour avoir un bébé.

Un homme atteint de chlamydia peut développer une épididymite, une infection de l’épididyme. L’épididyme est le tube enroulé au sommet de chaque testicule. L’épididymite provoque une douleur et un gonflement dans le scrotum.