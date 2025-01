Infections à Staphylococcus aureus

Les infections cutanées dues à Staphylococcus aureus comprennent :

La folliculite est l’infection la moins grave. L’infection se développe au niveau de la racine d’un poil (follicule), provoquant une légère douleur, un minuscule bouton à la base du poil.

L’ impétigo est formé de petites vésicules superficielles, remplies d’un liquide, qui se rompent, laissant place à une croûte couleur jaune miel. L’impétigo peut provoquer des démangeaisons ou être douloureux.

Les abcès (furoncles) sont des amas de pus, chauds, douloureux situés juste sous la peau.

La cellulite est une infection de la peau et des tissus situés juste en dessous. La cellulite se propage, causant des douleurs et des rougeurs.

La nécrolyse épidermique toxique et, chez les nouveau-nés, le syndrome de la peau ébouillantée, sont des infections graves. Les deux sont responsables d’une desquamation de la peau sur une grande surface.

Certaines infections cutanées provoquées par Furoncle (abcès) Le furoncle (abcès) de cette photo est une zone sensible, gonflée, remplie de pus. Photo fournie par le Dr Thomas Habif. Furoncle sous un sourcil Cette femme présente un furoncle enflammé et rouge sous le sourcil. DermPics/SCIENCE PHOTO LIBRARY Impétigo Dans l'impétigo, les groupes d'ulcérations se rompent et forment une croûte jaunâtre. Image publiée avec l'aimable autorisation du docteur en médecine Thomas Habif. Impétigo chez un enfant Cet enfant atteint d'impétigo présente des lésions croûteuses et jaunâtres groupées. DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Toutes ces infections cutanées à staphylocoques sont très contagieuses.

Des infections des seins (mastite), pouvant inclure une cellulite et des abcès, peuvent se développer 1 à 4 semaines après un accouchement. La zone autour du mamelon est rouge et douloureuse. Les abcès libèrent souvent un très grand nombre de bactéries dans le lait maternel. Les bactéries peuvent alors infecter le nourrisson.

La pneumonie est souvent responsable d’une forte fièvre, d’un essoufflement et d’une toux avec des crachats qui peuvent être sanguinolents. Des abcès pulmonaires peuvent se développer. Ils peuvent parfois augmenter de taille et toucher les membranes entourant les poumons et quelquefois, il se forme un amas de pus (empyème). Tous ces problèmes font que la respiration devient de plus en plus difficile.

L’infection de la circulation sanguine est une cause fréquente de décès chez les grands brûlés. Les symptômes typiques sont une forte fièvre persistante et parfois, un choc.

L’endocardite peut rapidement entraîner des lésions des valves cardiaques, avec insuffisance cardiaque (accompagnée de difficultés respiratoires) ; elle peut être potentiellement mortelle.

L’ostéomyélite se manifeste par des frissons, de la fièvre et des douleurs osseuses. La peau et les tissus mous recouvrant la zone osseuse infectée deviennent rouges et enflés et il peut y avoir accumulation de liquide dans les articulations voisines.