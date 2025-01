Présentation des maladies infectieuses

Charles E. Schmidt College of Medicine, Florida Atlantic University

Les micro-organismes sont des créatures vivantes minuscules, telles que les bactéries et les virus. Ils sont présents partout. Bien qu’il en existe des milliers d’espèces, rares sont celles qui envahissent le corps humain, s’y multiplient et provoquent des maladies.

Nombre d’entre elles vivent sur la peau, dans la bouche, les voies aériennes supérieures, l’intestin et les organes génitaux (notamment le vagin), sans provoquer de maladie (voir Flore résidente). Le fait qu’un micro-organisme vive comme un compagnon inoffensif de l’homme ou qu’il l’envahisse et provoque une maladie dépend de sa nature et de l’état des défenses naturelles de la personne (voir Défenses contre l’infection).

Tableau Types de micro-organismes infectieux Tableau

Certains micro-organismes pourraient être utilisés comme armes biologiques. Ces micro-organismes comprennent ceux à l’origine de maladies, comme l’anthrax, la brucellose, les fièvres hémorragiques (infection par le virus Ebola et infection par le virus Marburg), la peste, la variole et la tularémie, ainsi que celui qui produit la toxine botulique. Chacune de ces maladies est potentiellement mortelle et peut être transmise d’homme à homme, sauf l’anthrax, le botulisme et la tularémie. La transmission d’homme à homme de la brucellose est extrêmement rare.