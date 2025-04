Développement d’une infection

Certains micro-organismes ont la capacité de bloquer les mécanismes de défense de l’organisme, de la façon suivante :

En interférant au niveau de la production par l’organisme des anticorps ou des lymphocytes B ou des lymphocytes T (un type de globules blancs) dont le rôle spécifique est d’attaquer les micro-organismes

Destruction des anticorps protecteurs

En se cachant à l’intérieur d’enveloppes protectrices externes (capsules) ce qui empêche les globules blancs protecteurs d’ingérer les micro-organismes (par exemple, le champignon Cryptococcus , qui développe même une capsule plus épaisse après sa pénétration dans les poumons afin de résister aux défenses du corps humain)

En résistant à l’éclatement (la lyse) provoqué par les substances qui circulent dans le sang.

En produisant des substances qui s’opposent aux effets des antibiotiques.

Certaines bactéries peuvent produire une couche de liquide visqueux, appelée biofilm, dans laquelle elles vivent. Le biofilm les aide à se fixer aux cellules et aux corps étrangers tels que les cathéters intraveineux, le matériel de suture, les prothèses articulaires, le matériel qui maintient les os cassés en place (tels que les broches, les vis, les tiges et les plaques), ainsi que les implants et les dispositifs médicaux. Le biofilm protège les bactéries de l’ingestion par les cellules immunitaires et de leur destruction par les antibiotiques.

Les micro-organismes qui ne le font pas immédiatement ont d’autres moyens pour bloquer les défenses de l’organisme qu’ils développent parfois au cours du temps. Par exemple, certains micro-organismes, après avoir été exposés de façon répétée à la pénicilline, deviennent résistants à cet antibiotique (antibiorésistance).