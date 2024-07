Todas las personas se sienten fatigadas de vez en cuando, y no todos los casos de fatiga requieren una evaluación médica, en particular los que acompañan a una enfermedad aguda (como una infección aguda) o que desaparecen más o menos al cabo de una semana. Sin embargo, el cansancio que parece durar más tiempo o no tiene una explicación obvia debe ser evaluado.

Los adultos de edad avanzada con un dolor de cabeza nuevo o diferente o pérdida de la visión y las personas que tengan síntomas concurrentes graves deben acudir al médico de inmediato. Incluso si no tienen otros síntomas, los adultos de edad avanzada con fatiga deben consultar a su médico tan pronto como sea posible. Otras personas con otros signos de alarma deben ver a un médico en pocos días. Las personas que no tienen signos de alarma deben llamar a su médico, quien puede decidir la rapidez con que necesitan acudir a la consulta. Normalmente, un retraso de aproximadamente una semana no es perjudicial.