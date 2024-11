Introducción a los defectos congénitos

Antes de nacer, los médicos valoran si una mujer presenta un riesgo mayor de tener un bebé con un defecto congénito (Pruebas diagnósticas prenatales). La probabilidad es mayor para las mujeres que presentan los siguientes factores de riesgo:

Edad avanzada

Han tenido abortos espontáneos frecuentes o muerte fetal

Han tenido otros niños con anomalías cromosómicas o defectos de nacimiento o que murieron en la infancia por razones desconocidas

Estas mujeres pueden necesitar seguimiento continuado y pruebas especiales para determinar si su bebé se está desarrollando de forma adecuada.

Cada vez se diagnostican más los defectos congénitos antes de que nazca el bebé.

Por lo general, se realiza una ecografía del feto durante el embarazo. También se puede realizar una resonancia magnética nuclear (RMN) del feto cuando está indicada. Estas pruebas de diagnóstico por la imagen a menudo permiten detectar anomalías congénitas específicas.

A veces, también ayudan los análisis de sangre. Por ejemplo, una concentración elevada de fetoproteína alfa en la sangre de la madre puede indicar un defecto del encéfalo, la médula espinal u otros órganos determinados (véase Pruebas de cribado del segundo trimestre). Más recientemente, los médicos están usando una prueba llamada análisis de ADN fetal sin células. En esta prueba, se analiza una muestra de sangre de una mujer embarazada para determinar si su feto presenta determinados trastornos genéticos. Esta prueba se basa en el hecho de que la sangre de la madre contiene una cantidad muy pequeña de ADN (material genético) del feto. Esta prueba se denomina cribado prenatal no invasivo. La prueba prenatal no invasiva se puede utilizar para detectar un riesgo elevado de trisomía 21 (Síndrome de Down), trisomía 13 o trisomía 18 y otros varias anomalías cromosómicas. Los médicos suelen indicar más pruebas cuando se detecta un riesgo elevado de una anomalía genética.

La amniocentesis (la extracción de una pequeña cantidad del líquido que rodea al feto) o biopsia de vellosidades coriónicas (la extracción de tejido del saco que rodea al feto en desarrollo) puede ayudar a veces para la confirmación del diagnóstico. Se realizan pruebas genéticas a las muestras tomadas durante estos procedimientos.