Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en niños y adolescentes

Antes de la terapia antirretrovírica, entre el 10 y el 15% de los niños de países de ingresos altos y, tal vez, entre el 50 y el 80% de los niños de países de ingresos bajos o medianos murieron antes de los 4 años de edad. Hoy en día, con la terapia antirretrovírica, la mayoría de los niños con infección neonatal por el VIH sobreviven hasta bien entrada la edad adulta. Un número cada vez mayor de estos adultos jóvenes que fueron infectados al nacer han dado a luz o engendrado a sus propios hijos.

No se sabe si la infección por el VIH en sí o la terapia antirretrovírica administrada a los niños infectados por el VIH durante los períodos críticos de crecimiento y desarrollo causarán efectos adversos adicionales que podrían aparecer más adelante en la vida. Sin embargo, hasta ahora, no se han observado estos efectos adversos en los niños infectados en el momento del nacimiento o antes del mismo que fueron tratados con terapia antirretrovírica y que ahora son adultos jóvenes.

Debido a la forma en la que el VIH permanece oculto dentro de las células del huésped, los fármacos no eliminan por completo el virus del organismo. Incluso cuando las pruebas no detectan el virus, algunos virus permanecen en el interior de las células. En un caso concreto, a un niño nacido de una madre infectada por el VIH y no tratada se le administraron dosis elevadas de terapia antirretrovírica. Después de interrumpir la terapia antirretrovírica (TARV) de forma involuntaria a los 15 meses de edad, a los 24 meses de edad todavía no se había podido detectar la reproducción (replicación) del VIH en el niño. Sin embargo, sí que se pudo detectar el virus con posterioridad. Están en desarrollo diversas investigaciones para determinar si la administración de altas dosis de antirretrovirales para suprimir el virus, aunque sólo sea por un periodo corto, conllevan una mejora de la salud.

Los médicos recomiendan que las personas de cualquier edad no interrumpan su terapia antirretrovírica.

Si los niños con VIH no reciben medicamentos antirretrovirales, se producen infecciones oportunistas, en particular neumonía por Pneumocystis, y el pronóstico es malo. La neumonía por Pneumocystis causa la muerte en el 5 al 40% de los niños tratados, y en casi el 100% de los niños no tratados. El pronóstico también es malo para aquellos niños en los que el virus se detecta de forma temprana (en la primera semana de vida) o que desarrollan síntomas en el primer año de vida sin recibir terapia antirretrovírica.

Hasta la fecha, no hay cura para la infección por VIH y aún no se sabe si es posible curarla. Lo que sí se sabe, sin embargo, es que la infección por el VIH es tratable y que la supervivencia a largo plazo es posible si se administra un tratamiento antirretrovírico eficaz.