Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)

La exposición al VIH no siempre causa la infección y algunas personas que han tenido exposiciones repetidas durante muchos años no han resultado infectadas. Además, muchas personas que reciben tratamiento con medicamentos antirretrovíricos pueden controlar la infección por VIH como una enfermedad crónica, sin desarrollar sida. Con un tratamiento eficaz, el nivel de ARN del VIH disminuye a niveles indetectables, los recuentos de CD4 aumentan significativamente y la persona puede seguir llevando una vida activa y productiva. El riesgo de enfermedad y muerte disminuye pero sigue siendo superior al de las personas de la misma edad que no están infectadas con el VIH. Sin embargo, si la persona no puede tolerar o tomar fármacos regularmente, la infección por VIH y la deficiencia inmunitaria progresan, causando síntomas graves y complicaciones.

Muchas personas con infección por VIH no tratada permanecen bien durante más de una década. Un porcentaje muy bajo de las personas no tratadas pueden mantenerse sanas durante más de 20 años sin tratamiento. No se sabe aún con certeza por qué algunas personas enferman antes que otras, pero ciertos factores genéticos parecen influir tanto en la vulnerabilidad a la infección como en la progresión de esta hacia el sida.

Si las personas infectadas no reciben tratamiento, la mayoría desarrollan sida. La rapidez con la que el número de células CD4 disminuye y la infección por el VIH progresa hasta que acaba dando lugar al sida varía mucho de una persona a otra. En general, los expertos estiman que, sin tratamiento, las personas desarrollan el sida según los porcentajes siguientes:

En los primeros años tras la infección: del 1 al 2% cada año

A partir de entonces y anualmente: del 5 al 6%

Entre los 10 y 11 años: 50%

A largo plazo: más del 95%, y posiblemente todos si viven lo bastante

Por lo general, la infección por el VIH no causa directamente la muerte. En cambio, conduce a una pérdida sustancial de peso (consunción por sida), infecciones oportunistas, cánceres y otros trastornos, los cuales conducen a la muerte.

Se ha considerado que la curación es imposible, aunque continúa realizándose intensa investigación acerca de cómo eliminar todo el VIH latente en las personas infectadas.