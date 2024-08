Electrocardiografía (ECG) y medición de marcadores cardíacos

Imágenes cardiacas

A veces, biopsia endomiocárdica

Pruebas para identificar la causa

Los médicos sospechan miocarditis cuando una persona sana sin factores de riesgo de enfermedad cardíaca presenta síntomas de insuficiencia cardíaca o ritmos cardíacos anormales (arritmias).

La ECG se realiza para buscar indicios de un problema cardíaco.

Los médicos miden los niveles sanguíneos de marcadores cardíacos (sustancias que están presentes cuando el corazón está dañado).

En las personas con miocarditis, la ecocardiografía puede mostrar anomalías.

En presencia de miocarditis, las Imágenes obtenidas con resonancia magnética cardíaca pueden mostrar un patrón característico de anomalías.

Para confirmar la miocarditis se puede practicar una biopsia endomiocárdica, en la que el médico extrae una muestra de tejido de la pared interna del corazón para examinarla al microscopio. Sin embargo, como el diagnóstico depende de que el médico obtenga una muestra de tejido de un área con enfermedad manifiesta, la biopsia endomiocárdica puede no ser la mejor prueba para diagnosticar la miocarditis. Por lo tanto, si la biopsia endomiocárdica muestra indicios de miocarditis, el trastorno se confirma, pero el hecho de que una muestra de tejido no exhiba signos de miocarditis no significa que este diagnóstico pueda ser descartado. Además, debido a que la biopsia endomiocárdica conlleva riesgos de complicaciones graves, como un desgarro en la pared del corazón y la muerte, no se hace rutinariamente a menos que los médicos sospechen miocarditis de células gigantes (porque el tratamiento rápido de la miocarditis de células gigantes puede salvar vidas) o si la miocarditis causa insuficiencia cardíaca grave o anormalidades del ritmo cardíaco (arritmias).