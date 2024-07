Seguridad de los medicamentos durante el embarazo

La inmunización (vacunación) es tan efectiva en mujeres embarazadas como en aquéllas que no lo están. (Véase también Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Pregnancy and Vaccination.)

Las vacunas que contienen virus vivos (como la vacuna contra la rubéola y la vacuna contra la varicela) no se administran a las mujeres embarazadas o a las que creen que pueden estarlo.

Otras vacunas (como las del cólera, hepatitis A, hepatitis B, peste, rabia y fiebre tifoidea) solo se administran a las mujeres embarazadas si presentan un riesgo elevado de desarrollar alguna de esas infecciones en particular y si el riesgo de efectos secundarios de la vacuna es bajo.

Algunas vacunas que se consideran seguras en mujeres embarazadas y que se recomiendan durante el embarazo son

La vacuna contra la gripe para todas las mujeres que están o estarán embarazadas durante la temporada de gripe

Vacuna contra el tétanos, la difteria y la tosferina (Tdap) (protege contra la tosferina) durante el tercer trimestre de cada embarazo

La vacuna contra la COVID-19 para las personas que están embarazadas, amamantando, tratando de quedarse embarazadas o que podrían quedarse embarazadas en el futuro

Las pruebas científicas sobre la seguridad y la eficacia de la vacuna contra el COVID-19 durante el embarazo han ido en aumento. Estos datos sugieren que los beneficios de recibir una vacuna contra el COVID-19 superan cualquier riesgo conocido o potencial de vacunación durante el embarazo. (Véase también CDC: COVID-19 Vaccines While Pregnant or Breastfeeding.)

En agosto de 2023, la Food and Drug Administration (Agencia Federal para Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos aprobó el uso de una vacuna contra el virus respiratorio sincitial (VRS) en personas embarazadas entre 32 y 36 semanas de gestación, con la advertencia de evitar su uso antes de las 32 semanas (véase FDA Approves First Vaccine for Pregnant Individuals to Prevent RSV in Infants [La FDA aprueba la primera vacuna para mujeres embarazadas para prevenir el virus respiratorio sincitial, VRS, en lactantes]).