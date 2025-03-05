Zoonotische Hautkrankheiten

Ecthyma contagiosum

Das Ecthyma contagiosum (ansteckende pustulöse Dermatitis), auch Orf genannt, wird durch das Orf-Virus verursacht, ein Parapoxvirus, das Wiederkäuer infiziert (meist Schafe und Ziegen). Ein Risiko besteht für Landwirte, Tierärzte, Tierpfleger und andere, die direkten Kontakt mit Tieren haben.

Das ansteckende Ecthyma unterscheidet sich von der Ecthyma gangrenosum, einer seltenen Hautläsion, die bei immungeschwächten Patienten mit einer Pseudomonas aeruginosa-Infektion auftreten kann.

Die Hautbefunde durchlaufen 6 Stufen, die zusammen ungefähr eine Woche dauern:

Stufe 1 (papulös): Eine einzige rote ödematöse Papel auf einem Finger (meist rechter Zeigefinger)

Stufe 2 (Ziel): Ein größeres Knötchen mit einer roten Mitte, umgeben von einem weißen Ring mit einem roten Rand

Stufe 3 (akut): Ein schnell wachsender, infiziert aussehender, Tumor

Stufe 4 (regenerativ): Ein Knoten mit schwarzen Punkten, bedeckt mit einer dünnen transparenten Kruste

Stufe 5 (papillomatös): Ein Knoten mit einer mit kleinen Vorsprüngen besetzten Oberfläche m

Stage 6 (regressiv): Ein abgeflachtes Knötchen mit einer dicken Kruste

Ekthym (kontagiöses) Einzelheiten ausblenden Das kontagiöse Ekthym ist eine fokale Hautläsion, die durch eine Infektion mit dem Orf-Virus verursacht wird. Sie tritt in der Regel an einem Finger auf und wird von Schafen oder Ziegen auf Tierarbeiter übertragen. Die Läsion durchläuft 6 Stadien; dieses Bild zeigt das 2. Stadium (Ziel), das durch ein großes Knötchen mit einem erythematösen Zentrum, umgeben von einem weißen Ring und einer erythematösen Peripherie, gekennzeichnet ist. Image courtesy of the National Institute for Occupational Safety and Health.

Außerdem entwickeln die Patienten oft eine regionale Lymphadenopathie, Lymphangitis und Fieber.

Abhängig vom Stadium der Läsion gibt es zahlreiche Differenzialdiagnosen. Die Diagnose eines ansteckenden Ekthyms wird durch die Kontaktanamnese gestellt. Akute Läsionen müssen vom Melkerknoten, Mycobacterium marinum (siehe Hauterkrankung) und bakteriellen Infektionen abgegrenzt werden; abheilende Läsionen von Hauttumoren, wie dem Morbus Bowenoder dem spinozellulären Karzinom.

Die Läsionen heilen spontan, eine Behandlung ist nicht erforderlich.