Zoonotische Hautkrankheiten

Ansteckendes Ekthym und Melkknötchen sind zwei virale Hautkrankheiten, die selten von Tieren auf Menschen übertragen werden können.
Ecthyma contagiosum
Das Ecthyma contagiosum (ansteckende pustulöse Dermatitis), auch Orf genannt, wird durch das Orf-Virus verursacht, ein Parapoxvirus, das Wiederkäuer infiziert (meist Schafe und Ziegen). Ein Risiko besteht für Landwirte, Tierärzte, Tierpfleger und andere, die direkten Kontakt mit Tieren haben.
Das ansteckende Ecthyma unterscheidet sich von der Ecthyma gangrenosum, einer seltenen Hautläsion, die bei immungeschwächten Patienten mit einer Pseudomonas aeruginosa-Infektion auftreten kann.
Die Hautbefunde durchlaufen 6 Stufen, die zusammen ungefähr eine Woche dauern:
Stufe 1 (papulös): Eine einzige rote ödematöse Papel auf einem Finger (meist rechter Zeigefinger)
Stufe 2 (Ziel): Ein größeres Knötchen mit einer roten Mitte, umgeben von einem weißen Ring mit einem roten Rand
Stufe 3 (akut): Ein schnell wachsender, infiziert aussehender, Tumor
Stufe 4 (regenerativ): Ein Knoten mit schwarzen Punkten, bedeckt mit einer dünnen transparenten Kruste
Stufe 5 (papillomatös): Ein Knoten mit einer mit kleinen Vorsprüngen besetzten Oberfläche m
Stage 6 (regressiv): Ein abgeflachtes Knötchen mit einer dicken Kruste
Das kontagiöse Ekthym ist eine fokale Hautläsion, die durch eine Infektion mit dem Orf-Virus verursacht wird. Sie tritt in der Regel an einem Finger auf und wird von Schafen oder Ziegen auf Tierarbeiter übertragen. Die Läsion durchläuft 6 Stadien; dieses Bild zeigt das 2. Stadium (Ziel), das durch ein großes Knötchen mit einem erythematösen Zentrum, umgeben von einem weißen Ring und einer erythematösen Peripherie, gekennzeichnet ist.
Außerdem entwickeln die Patienten oft eine regionale Lymphadenopathie, Lymphangitis und Fieber.
Abhängig vom Stadium der Läsion gibt es zahlreiche Differenzialdiagnosen. Die Diagnose eines ansteckenden Ekthyms wird durch die Kontaktanamnese gestellt. Akute Läsionen müssen vom Melkerknoten, Mycobacterium marinum (siehe Hauterkrankung) und bakteriellen Infektionen abgegrenzt werden; abheilende Läsionen von Hauttumoren, wie dem Morbus Bowenoder dem spinozellulären Karzinom.
Die Läsionen heilen spontan, eine Behandlung ist nicht erforderlich.
Melkerknoten
Diese Knoten entstehen durch das Paravakzinevirus, ein Parapockenvirus, das bei Kühen zu Euterinfektionen führt. Zur Infektion ist direkter Kontakt erforderlich. Es bilden sich Makulae aus, die sich weiter zu Papeln, Vesikel und Knötchen entwickeln. Diese Infektion hat 6 Stufen, ähnlich denen des Ecthyma contagiosum sind. Fieber und Lymphadenopathie sind selten.
Die Diagnose von Melkerknoten wird anhand der Kontaktanamnese und der Hautbefunde gestellt. Abhängig von der Morphe gibt es unterschiedliche Differenzialdiagnosen, wie den Primärherd einer Tuberkulose (ein Schanker an der Stelle einer Tuberkulose-Impfung), Sporotrichose, Anthrax und Tularämie.
Die Läsionen heilen spontan, eine Behandlung ist nicht erforderlich.
Das Melkerknötchen ist eine fokale Hautläsion, die durch das Paravaccinia-Virus verursacht wird, ein Parapoxvirus, das bei Kühen Euterläsionen verursacht. Die Läsion durchläuft 6 Stadien; dieses Bild zeigt das Stadium, in dem sich eine einzelne erythematöse ödematöse Papel aus einem anfänglichen Hautfleck entwickelt.
